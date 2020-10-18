ЕС по-прежнему готов поддержать стороны и ОБСЕ в долгосрочном решении карабахского конфликта

БАКУ /Trend/ - Евросоюз по-прежнему готов поддержать стороны и ОБСЕ в долгосрочном решении нагорно-карабахского конфликта. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ЕС, заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Европейский союз приветствует совместное объявление Арменией и Азербайджаном о прекращении огня по гуманитарным соображениям после посреднических усилий президента Франции Эммануэля Макрона в координации с сопредседателями Минской группой ОБСЕ. ЕС сожалеет о том, что нарушения продолжаются, ведутся боевые действия в Нагорном Карабахе и вокруг него. Это приводит к еще большим страданиям гражданского населения, обостряет конфликт между государствами и соответствующими обществами, еще более затрудняя заживление ран. В целом конфликт привел к большим и неприемлемым жертвам среди гражданского населения. ЕС решительно осуждает все подобные нападения, независимо от их происхождения", - сказал Боррель.

«Я также подчеркнул, что нападения на мирных жителей должны быть немедленно прекращены. Они не могут быть оправданы. Я повторил, что ЕС по-прежнему готов поддержать стороны и ОБСЕ в долгосрочном решении конфликта. ЕС будет продолжать следить за ситуацией", - сказал он.