Венгрия вновь выразила поддержку территориальной целостности Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Венгрия вновь выражает поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в рамках международно признанных границ и осуждает любую агрессию.

Об этом говорится в письме министра иностранных дел и торговли Венгрии, сопредседателя межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Венгрией Петера Сиярто, направленном сопредседателю комиссии от азербайджанской стороны, министру труда и социальной защиты населения Сахилю Бабаеву, сообщает в среду Trend со ссылкой на минтруда и соцзащиты населения.

Сиярто отмечает, что Венгрия призывает к деэскалации конфликта и его мирному решению в рамках Минской группы ОБСЕ.

Также в письме выражается надежда на скорое проведение встреч для обсуждения дальнейшего развития двустороннего экономического и торгового сотрудничества стран.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)