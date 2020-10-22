Против Армении должны быть введены санкции - ливанский адвокат

БАКУ /Trend/ - Против Армении, которая игнорируя международное право, обстреливает мирное население Азербайджана, необходимо ввести военные и экономические санкции.

Об этом сказал Trend в четверг известный ливанский адвокат, эксперт по внешней политике и международному праву, член правления Международной ассоциации правозащитников Тарег Шандеб.

По его словам, продолжение обстрелов армянскими ВС азербайджанских городов говорит о том, что Армения не хочет мира в регионе.

Шандеб подчеркнул, что Армения, игнорируя международное право, пытается удержать под оккупацией территории Азербайджана.

«К большому сожалению, некоторые западные страны просто не хотят видеть наглость Еревана и тем самым фактически поддерживают Армению и ее кровавые преступления», - сказал он.

Шандеб добавил, что страна-агрессор Армения пользуется "услугами" террористов из Ливана, Сирии и других ближневосточных стран.

Отметим, что сегодня с территории Армении из оперативно-тактических ракетных систем были выпущены баллистические ракеты по Габале, Кюрдамиру и Сиязани. Около 07:00 были выпущены 3 ракеты в направлении Сиязаньского района, около 09:00 – две ракеты по Габалинскому и одна ракета – по Кюрдамирскому району.

Мишенью ВС Армении были гражданское население и гражданская инфраструктура.