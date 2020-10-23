Армения должна сделать выводы из четкой позиции Москвы в вопросе карабахского конфликта – правительство Турции

БАКУ /Trend/ - Армения должна сделать выводы из четкой позиции Москвы в лице Президента Российской Федерации Владимира Путина в вопросе нагорно-карабахского конфликта.

Об этом сказали Trend в пятницу в правительстве Турции.

Было отмечено, что позиция Анкары тоже ясна и совпадает с позицией Москвы в том, что ситуация, при которой значительная часть территории Азербайджана утрачена, не может продолжаться вечно.

«Всему миру, за исключением Еревана, понятно, что военные действия ведутся на территории Азербайджана, а не на территории Армении. Заявления некоторых марионеток Запада о том, что для решения конфликта нужно "признать "независимость" Карабаха" никак не является официальной позицией мирового сообщества, которое требует от Армении вывода войск с оккупированных территорий Азербайджана", - сказали в правительстве Турции.

В правительстве Турции также прокомментировали информацию о якобы растущей напряжённости между Анкарой и Москвой в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта: "Россия и Анкара всегда выступали за мир и стабильность на Южном Кавказе, что возможно только после освобождения территорий Азербайджана".

Отметим, что накануне Президент России Владимир Путин на заседании клуба "Валдай" сказал, что ситуация, при которой значительная часть территории Азербайджана утрачена, не может продолжаться вечно.