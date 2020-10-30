Сеть азербайджанцев США начала информационную кампанию в связи с бардинским террором

БАКУ/Trend/ - Сеть азербайджанцев США (USAN) начала кампанию по инфoрмированию администрации Трампа, медиа сетей, известных официальных лиц и общественных деятелей, путем отправки писем, о нападении, совершенном 28 октября оккупационной армянской армией на город Барда.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на госкомитет по работе с диаспорой.

В письме отмечается, что в результате ракетной атаки 21 человек погиб, более 60 пострадали, причинен серьезный ущерб большому количеству жилых территорий, гражданским объектам.

Сообщается, что ракетный удар с территории Республики Армения был нанесен лично по приказу министра обороны Армении Давида Танояна. “Армения, проигрывающая азербайджанской армии на поле боя, не способная устоять перед оперативными ответными мерами Азербайджана, решила начать широкомасштабную региональную войну.

Просим вас направить это короткое письмо отдельным официальным лицам, администрации Трампа и медиа сетям для информирования их об агрессорских действиях Армении и нарушении ею международного права”, - говорится в письме.

Письмо на следующем линке:

https://www.votervoice.net/AZERI/Campaigns/77936/Respond