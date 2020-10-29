Россия предпринимает энергичные усилия с целью скорейшей деэскалации карабахского конфликта – Захарова

БАКУ/Trend/ - Россия предпринимает энергичные усилия с целью скорейшей деэскалации карабахского конфликта.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на сегодняшнем брифинге сказала глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

«К сожалению, обстановка в зоне нагорно-карабахского конфликта остается сложной. Военное противостояние сохраняется. В этих условиях, с целью скорейшей деэскалации конфликта и перезапуска переговорного процесса мы продолжаем предпринимать энергичные усилия как в национальном качестве, так и в составе Минской группы ОБСЕ», - сказала она.