Некоторые международные организации умалчивают о преступлениях Армении - эксперт

БАКУ /Trend/ - В европейском издании Modern Diplomacy опубликована статья профессора Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC), доктора экономических наук Мирдамеда Садыгова, в которой освещаются последние события в зоне нагорно-карабахского конфликта, передает в субботу Trend.

В статье под названием «Международные организации должны продемонстрировать по армяно-азербайджанскому конфликту конструктивную позицию» Садыгов пишет, что 27 сентября начался очередной виток вооруженной агрессии Армении против Азербайджана.

«С первых дней отношение международного сообщества к этой войне было неоднозначным. Многие международные организации и государства призвали стороны приостановить военные действия и начать мирные переговоры. По настоянию Армении Россия выступила с инициативой обеспечить прекращение огня в гуманитарных целях, и 11 октября в Москве состоялась встреча с министрами иностранных дел трех стран. Однако в первый же день вступления в силу соглашения о прекращении огня вооруженные силы Армении нанесли ракетный удар по Гяндже, второму по величине городу Азербайджана, находящемуся в 80 километрах от зоны боевых действий, где нет каких-либо военных объектов», - пишет автор.

Садыгов отмечает, что в результате этого теракта погибли мирные люди, десятки людей получили ранения, уничтожены сотни гражданских объектов.

«На этом военные преступления армянских вооруженных сил не заканчиваются. ВС Армении неоднократно пытались подорвать энергетическую и экологическую безопасность в регионе, беря на прицел электростанцию в промышленном городе Азербайджана Мингячевир. Армянскими ВС была также совершена попытка вооруженного нападения на проходящий по территории удаленного от зоны конфликта района нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, по которому азербайджанская нефть транспортируется в Европу», - пишет автор.

Отметив, что Азербайджан борется за восстановление справедливости как на военном, так и на информационном фронте, Садыгов отметил, что тем не менее некоторые государства и международные организации умалчивают о преступлениях, совершаемых Арменией. Он добавил, что ряд СМИ, основываясь на лжи, дезинформации, распространяемой Арменией, демонстрирует одностороннюю позицию, поддерживая терроризм.