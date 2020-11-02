Уничтоженная военная техника ВС Армении - СПИСОК

БАКУ /Trend/ - В течение суток на различных направлениях фронта было уничтожено и выведено из строя большое количество живой силы ВС Армении, 4 РСЗО БМ-21 «Град», 10 различных видов пушек, три грузовика с боеприпасами и пять единиц другой автомобильной техники противника.

Как сообщили Trend в министерстве обороны Азербайджана, в настоящее время наши войска контролируют оперативную обстановку.

(Автор: Юсиф Агаев)