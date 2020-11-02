В Карабах едут наемники из России, чтобы воевать за армян - журналист "Коммерсанта"

БАКУ/Trend/ - Журналист издания "Коммерсант", специалист по постсоветскому пространству Кирилл Кривошеев пишет в соцсетях, что россияне едут воевать в Карабах в качестве наемников. У каждого из них своя мотивация.

Как сообщает Trend, об этом говорится в статье, опубликованной на портале dialog.ua.

Об этом же Кирилл Кривошеев пишет на своем Telegram канале.

Он заявил, что лично знаком с одним таким человеком, который ранее служил в российской армии, воевал в Чечне и Южной Осетии.

Отмечается, что этот человек собирается воевать за армян в Карабахе, поскольку "идейно поддерживает их". В то же время, как отмечает Кривошеев, его знакомый хочет деньги за участие в войне - сумма составляет 1500 долларов США. Тем не менее, сам эксперт сомневается в словах потенциального наемника. "Информация со слов, документы не проверял, билеты не видел", - написал журналист.

(Редактор: Юсиф Агаев)