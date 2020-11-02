Армянский солдат подтвердил, что РПК сражается в Нагорном Карабахе - аналитик Центра исследований

БАКУ /Trend/ - Если ASALA будет возрождена Арменией, это не будет позитивным событием для Израиля и еврейского народа в целом.

Об этом, как передает в понедельник Trend, говорится в статье Рэйчел Авраам, старшего аналитика Центра исследований ближневосточной политики, для агентства Jewish Press.

В материале под названием «Возродила ли Армения террористическую группу?» Авраам пишет, что Армения, возрождающая ASALA, это страна, чья внешняя политика не будет ориентирована на построение дипломатических отношений с Израилем.

«Напротив, это будет страна, которая будет поощрять внутренний антисемитизм. Уже сейчас в Ереване стоит нацистский мемориал. Действительно, Армения, идеализирующая ASALA, будет поощрять другие акты нетерпимости и ненависти. И независимо от того, воскресла данная группа из мертвых или нет, сегодняшняя Армения их идеализирует», - написала она.

Авраам подчеркивает, что в июле 2020 года армянские протестующие в Европе носили футболки с символикой ASALA.

«В июле этого года армяне, размахивая нацистской символикой, напали на азербайджанцев в разных городах Европы, а также в Лос-Анджелесе. В результате несколько азербайджанцев получили серьезные травмы. Кроме того, армяне в социальных сетях объявили, что тот, кто сообщит адреса проживающих в США азербайджанцев, получит компенсацию. Эти же люди заявили, что, за погибших на линии фронта армян, они будут ранить и убивать азербайджанцев», - написала автор.

Недавно, добавила Авраам, лидеры армянской диаспоры во Франции угрожали журналистке из-за ее репортажей о нагорно-карабахском конфликте.

«Они угрожали ее жизни в устной форме, что подверглось критике со стороны организации «Репортеры без границ». Все это доказывает, что наследие ASALA все еще живо среди армян, независимо от того, возродилась террористическая группа или нет. Такие угрозы хорошо знакомы еврейскому народу, который, к сожалению, сталкивается с антисемитизмом почти каждый день в разных частях мира», - написала Авраам.

Автор также цитирует слова армянского солдата, взятого в плен Азербайджаном, который без малейшего сомнения подтвердил, что РПК теперь также борется против Азербайджана в Нагорном Карабахе.

«Есть сообщения о том, что посол Армении в Багдаде Грачья Поладян связался с командованием РПК в Северном Ираке, чтобы убедить их присоединиться к войне в качестве военных инструкторов», - сказала она.

(Редактор: Наталья Кочнева)