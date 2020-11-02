В штате Калифорния выражен протест против армянского террора (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Азербайджанская община в американском штате Калифорния организовала шествие протеста против армянского террора, сообщает Trend со ссылкой на госкомитет по работе с диаспорой.

В ходе шествия, начавшегося с проспекта Коламбуса (Сolumbus Avenuе) города Сан-Франциско, наши соотечественники с флагами Азербайджана и плакатами с лозунгами “Остановите убийство детей!”, “Остановите армянский терроризм!” в руках привлекли внимание окружающих к армянскому террору.

Они осудили продолжающиеся военные провокации Армении против нашей страны, обстрел запрещенными ракетами Гянджи, Барды и других населенных пунктов, где проживают мирные граждане, убийство гражданских лиц, малолетних детей и разрушение гражданских объектов.

Наши соотечественники призвали мировую общественность поддержать справедливую борьбу Азербайджана и не закрывать глаза на армянский террор.

(Редактор: Наталья Кочнева)