Делегация, совершившая поездку в Гянджу, сделала заявление для печати

БАКУ/Trend/ - Наше нахождение в Гяндже связано с произошедшим здесь армянским террором. Tурция всегда была рядом с Азербайджаном. Проживающие за рубежом турецкие общины также оказали поддержку нашей азербайджанской общине в её правом деле.

Об этом в заявлении для прессы сказал председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, сообщает Trend со ссылкой на госкомитет по работе с диаспорой.

Председатель комитета отметил, что азербайджанская и турецкая общины взаимодействуют более, чем в 50 странах мира: “Сегодня армяне проявляют особое рвение в распространении ложной информации о нашей справедливой борьбе. Мы сражаемся и в информационном пространстве. У нас есть совместная дорожная карта, работа в этом направлении продолжается. Сегодня в Турции нет ни одного человека, который бы не осуждал бомбардировки Гянджи, Барды, Нафталана - городов, в которых нет военных объектов”.

Констатировав, что азербайджанская армия под руководством Президента Ильхама Алиева освобождает наши земли от оккупации, председатель комитета сообщил, что турецкие гости также навестили семьи генерал-майора Полада Гашимова и Национального героя Азербайджана полковника Шукюра Гамидова.

Фуад Мурадов попросил у Аллаха упокоения душ погибших в результате произошедшего в Измире землетрясения и подчеркнул, что Азербайджан с первого дня находился рядом с Измиром.

С начала войны Турция старается оказать поддержку Азербайджану и его народу во всех сферах. Об этом в заявлении для прессы сказал начальник Главного управления по делам соотечественников и родственных общин Турции Абдуллах Эрен. Начальник Главного управления отметил: “Гянджа является очень важным городом благодаря своему историческому прошлому и знаменитым личностям. Живущие здесь люди – герои. Армения совершила неоднократные ракетные атаки на Гянджу, погибло много мирных жителей. Прошу у Аллаха упокоения их душам. Убиты дети, взрослые люди, многие дети остались без родителей. Расправа над гражданскими лицами неприемлема. С начала войны Азербайджанское государство отважно ведет борьбу на поле боя в соответствии с правилами войны и освобождает свои оккупированные территории. Армения же, осуществляя на глазах у всего мира террористическую деятельность, убивает мирных граждан”.

A.Эрен уверенно сказал: "Мы предвидим скорую большую победу Азербайджана. Все возносят молитвы за Азербайджан. Иншаллах, дружественный и братский Азербайджан одержит победу в этой войне. Tурция всегда будет находиться рядом с Азербайджаном".

Отметим, что делегация во главе с начальником Главного управления по делам соотечественников и родственных общин Турции Абдуллахом Эреном, прибывшая с визитом в Баку, побывала в сопровождении председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Фуада Мурадова, депутатов на территориях, разрушенных в результате армянского террора в Гяндже, почтила память жертв террора.

(Редактор: Наталья Кочнева)