С начала провокаций ВС Армении выпустили более 10 тысяч снарядов по Агдаму (ВИДЕО)

АГДАМ /Trend/ - С 27 сентября по сегодняшний день ВС Армении выпустили свыше 10 тысяч снарядов и ракет по 43 из 62 населенных пунктов Агдамского района, сообщает в субботу корреспондент Trend.с фронтовой зоны.

В результате ущерб нанесен сотням частных домов. До настоящего времени погибли 7 и ранены 42 мирных жителя.

Кроме того, в результате армянских провокаций разрушены 15 учебных заведений и 5 детских яслей. При обстреле населенных пунктов также разрушены вспомогательные строения, магазины, объекты общепита, производственные предприятия, сельскохозяйственные объекты, уничтожено 400 голов мелко- и крупнорогатого скота.

Также большой урон нанесен инфраструктуре района, из строя выведены линии электропередач, линии связи и газовые линии, дорожная инфраструктура района, на территориях у прифронтовой линии большинство субартезианских скважин непригодны для использования. В населенных пунктах нанесен ущерб более 30 таким скважинам.

Попавшие на посевные площади снаряды загрязнили неразорвавшимися боеприпасами тысячи земельных угодий. Они задержали сбор урожая на хлопковых полях и участках, где высажен лук, а также привели к порче урожая.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)