Эрдоган и Путин обсудили по телефону нагорно-карабахский конфликт

БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом России Владимиров Путиным.

Как сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, стороны в ходе телефонной беседы обсудили ситуация вокруг нагорно-карабахского конфликта.

Президент Турции подчеркнул, что Армения должна немедленно вывести свои вооруженные силы с оккупированных территорий Азербайджана.

Он отметил, что контроперация Азербайджана осуществляется в рамках собственных территорий.