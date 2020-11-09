ГУАМ поздравил Азербайджан в связи с освобождением Шуши от оккупации

БАКУ /Trend/ - Секретариат Организации за демократию и экономическое развитие ГУАМ выступил с заявлением касательно освобождения азербайджанского города Шуша от армянской оккупации, передает Trend со ссылкой на ГУАМ.

«Секретариат поздравляет Азербайджанскую Республику с долгожданным освобождением города Шуша, после 28 лет и 6 месяцев оккупации! Желаем скорейшего полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в рамках международно признанных границ", - говорится в заявлении.

Секретариат также поздравил Азербайджан с Днем Государственного флага.

(Редактор: Наталья Кочнева)