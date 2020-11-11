Азербайджан смог вернуть оккупированные Арменией земли благодаря своей военной мощи - политолог Басель Хадж Джасем

БАКУ /Trend/ - Азербайджан смог вернуть оккупированные Арменией земли благодаря своей военной мощи, сказал Trend аналитик по внешней политике Турции и России, политолог Басель Хадж Джасем.

«Это показывает, что резолюции Совета Безопасности ООН и международные решения могут быть реализованы при наличии силы и воли. Азербайджан смог вернуть оккупированные Арменией земли благодаря своей военной мощи», - подчеркнул он.

По словам Хадж Джасем, если все условия подписанного между Азербайджаном и Арменией заявления будут выполнены, это мирное соглашение войдет в историю.

«Впервые в современной истории страна смогла вернуть себе оккупированные территории после 28-летних переговоров»,- сказал он.

Эксперт отметил, что вспышка боевых действий на Южном Кавказе в конце сентября показала неэффективность старых политических методов - ни Россия, ни США, ни Совет Безопасности ООН не смогли повлиять на ситуацию.

«Необходимо не упускать из виду тот факт, что условия, в которых была создана Минская группа в начале 1990-х годов отличаются от нынешних. Сейчас Армения потеряла территории, которые находились под ее оккупацией, не получив при этом никаких политических выгод», - сказал он.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Наталья Кочнева)

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