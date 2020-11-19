Ракета "Точка-У", выпущенная ВС Армении по Физулинскому району Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)

ФИЗУЛИ /Trend/ - Журналистам, находящимся в освобожденном от армянской оккупации Физулинском районе Азербайджана, показали обломки ракеты "Точка-У", выпущенной армянскими вооруженными силами по населенным пунктам Азербайджана, сообщает в четверг из Физули корреспондент Trend .

Как отметил сотрудник Национального агентства по разминированию территорий (ANAMA) Муса Мамедов, это ракета 9М79 системы "Точка-У": "Ракета была выпущена по Физулинскому району 9 октября около 10-11 часов ночи. Дальность полета ракеты - максимум 120 км. Она разрывается на высоте 20 метров от назначенной цели на 14 500 осколков, радиус поражения которых 2-3 гектара".

Мамедов добавил, что ракета упала на посевную площадь и ущерба населенным пунктам удалось избежать.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Фото: Заур Мустафаев)