Вопросом наличия в Карабахе иностранных боевиков занимаются военные специалисты – Мария Захарова

БАКУ/Trend/ - Вопросом наличия в Карабахе иностранных боевиков занимаются соответствующие военные специалисты.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала на брифинге глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

«Работа не подразумевает публичного комментирования каждого шага. Но я могу вас заверить, что она ведется со сторонами конфликта, конкретно с теми экспертами, которые имеют либо данные, либо возможности для участия в решении данного вопроса. Эта тема находится на постоянном контроле наших военных», - сказала она.

Далее Захарова отметила, что взаимодействие с Турцией ведется по разным направлениям, это и политико-дипломатические контакты, и контакты между военными: «Безусловно, векторы задаются главами государств, которые обсуждают ситуацию в регионе».

(Редактор: Наталья Кочнева)