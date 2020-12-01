"Associated Press" об аспектах вывода вооруженных сил Армении из районов Азербайджана

БАКУ /Trend/ - "Associated Press" подготовила статью, освещающую аспекты вывода вооруженных сил Армении из Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов Азербайджана, передает во вторник Trend.

В статье говорится, что подписанием сторонами 10 октября при посредничестве России трехстороннего заявления были остановлены боевые действия в зоне нагорно-карабахского конфликта после нескольких неудачных попыток установить длительное прекращение огня. Соглашение предусматривает, что Армения передает контроль Азербайджану над некоторыми территориями, которые она удерживала за пределами границ Нагорного Карабаха, а также к размещению в регионе почти 2000 российских миротворцев.

«В ходе боевых действий азербайджанские ВС также отвоевали значительную территорию к югу от Нагорного Карабаха, в том числе города Джебраил и Физули и территории вокруг них. Заключение соглашения отмечалось как победа в Азербайджане, тогда как в Армении прошли массовые протесты с требованием отставки премьер-министра страны», - говорится в сообщении.

В статье отмечается, что накануне передачи территорий некоторые этнические армяне, покидавшие Кельбаджар, подожгли свои дома. Этот жест оскорбил азербайджанцев, которые раньше жили в Кельбаджаре и стали беженцами, поскольку в начале 1990-х годов район попал под контроль Армении.

«Горят не только наши дома, но и школы, дома культуры, другие гражданские объекты, которые [армяне] не строили, а также леса и даже скот», - сказал Associated Press Велиаддин Исмайлов.

77-летний мужчина говорит, что он вынужден был бежать из Кельбаджара с женой и тремя маленькими детьми, когда армяне захватили район, а его большой дом теперь разрушен. Но он готов вернуться и построить новый дом для своей семьи.

«Нет большего счастья, чем жить в своем родном городе. Я и вся моя семья готовы отправиться туда прямо сейчас, жить там в палатке, восстанавливая родной Кельбаджар. С моими взрослыми детьми, внуками мы построим дом еще лучше», - сказал Велиаддин Исмайлов.