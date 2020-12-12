В настоящее время режим прекращения огня соблюдается - Минобороны
БАКУ /Trend/ - Армянская сторона совершила провокационные действия на освобожденных территориях Азербайджана, сопровождавшиеся нарушением режима прекращения огня, передает Trend со ссылкой на министерство обороны.
Со стороны Вооруженных Сил Азербайджана были приняты адекватные ответные меры.
В настоящее время соблюдается режим прекращения огня.
Лента новостей
Посольство Азербайджана в Грузии провело международную видеоконференцию, посвященную общенациональному лидеру Гейдару Алиеву (ФОТО)
Тарлан накрыл собой гранату и спас от смерти 8 бойцов. Сам чудом выжил! Герои Карабахской войны (ФОТО)
Статус нейтрального государства способствует росту, укреплению авторитета Туркменистана на международной арене - генсек ШОС
В Туркменистане состоялась международная конференция о роли нейтралитета в обеспечении мира, безопасности и развития
Общенациональный лидер Гейдар Алиев заложил основу для освобождения азербайджанских территорий от оккупации - Иса Габиббейли
Минтруда и соцзащиты населения Азербайджана обеспечит работой отца участника Карабахской войны (ФОТО)
Политика Туркменистана, базирующаяся на принципах нейтралитета, заслуживает всеобщего признания и уважения - исполнительный секретарь СНГ
Прапорщик Внутренних войск Джахид Тагизаде, ставший шехидом в боях на Джабраильском направлении (ФОТО)
В Национальной библиотеке Азербайджана открыт уголок, посвященный общенациональному лидеру Гейдару Алиеву (ФОТО)
В Испании выпущены марки в честь выдающихся личностей тюркского мира -Узеира Гаджибейли и Абая Кунанбаева (ФОТО)
В освобожденном от оккупации Кельбаджарском районе Азербайджана заработала Государственная противопожарная часть (ВИДЕО)
Будущие поколения должны знать, за счет чего была достигнута Победа Азербайджана - Кямаледдин Гейдаров
Создана рабочая группа в связи с работами по реконструкции на освобожденных территориях - Хикмет Гаджиев
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с днем памяти великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
В Грузии энергетические компании представили информацию об инвестиционных проектах, запланированных на 2021-2025 годы
Разработана социально-экономическая концепция восстановления освобожденных территорий Азербайджана - Микаил Джаббаров
Во Франции начато расследование преступлений своих граждан, принимавших участие во Второй Карабахской войне
Ведутся оценочные работы для восстановления домов, пострадавших в результате армянской агрессии - МЧС Азербайджана
Девиз великого лидера Гейдара Алиева "Одна нация, два государства" будет жить вечно - Мевлют Чавушоглу
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: С уважением чту незабвенную память общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
В рамках «InnoWeek - Недели инноваций» при поддержке Azercell ожидаются интересные мероприятия и конкурс для журналистов
Успешная реализация Президентом Ильхамом Алиевым политики, определенной общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, подарила народу радость победы - вице-премьер
В январе-ноябре стоимость реализованной в сетях розничной торговли продукции в Азербайджане составила $35 млрд
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО/ВИДЕО)