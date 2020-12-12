В настоящее время режим прекращения огня соблюдается - Минобороны

Нагорно-карабахский конфликт 12 декабря 2020 20:22 (UTC+04:00)
В настоящее время режим прекращения огня соблюдается - Минобороны

БАКУ /Trend/ - Армянская сторона совершила провокационные действия на освобожденных территориях Азербайджана, сопровождавшиеся нарушением режима прекращения огня, передает Trend со ссылкой на министерство обороны.

Со стороны Вооруженных Сил Азербайджана были приняты адекватные ответные меры.

В настоящее время соблюдается режим прекращения огня.

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