О миграционном процессе в современной истории

БАКУ /Trend/ - Первые десятилетия XXI века, несомненно, займут особое место в истории международных отношений с точки зрения своей напряженности, противоречий, характера и масштаба существующих проблем. Во всяком случае, в предыдущие периоды превращение акторов – транснациональных корпораций, различных НПО, органов печати, террористических организаций, получивших новый статус в острой конкуренции крупных государств на международной арене в геополитической, политической, экономической, культурной и других сферах, в игроков, обладающих серьезным влиянием, не наблюдалось так открыто и отчетливо, как сейчас. Проблемы же, которые появились в результате этого процесса, - налицо: международное право, считающееся «кодексом поведения» в системе международных отношений, отмечается лишь на словах, декларируется в некоторых документах ради видимости, понятие справедливости на уровне людей и государств терпит крах, число кризисных регионов и территориальных конфликтов неуклонно растет, различие между богатыми и бедными обществами постепенно увеличивается.

Одной из проблем, отчетливо проявившихся в палитре противоречий современного периода, является миграционный процесс. Эта тема в настоящее время не сходит с повестки дня мировой политики. А такие выражения, как «миграционный кризис», «кризис беженцев», являются одними из наиболее часто используемых терминов в печати и политических дискуссиях. В частности, большое количество людей, страдающих от вооруженных конфликтов, террористических атак, тяжелой политико-экономической ситуации на Ближнем Востоке и в Африке вынуждены покинуть места своего проживания и переселиться в другие страны.

Основным же направлением этой массовой миграции является привлекательная в социально-экономическом плане и относительно близкая с географической точки зрения Европа. Достаточно напомнить только один факт, чтобы разъяснить насколько велик масштаб процесса: число мигрантов, переселившихся в Европу только за 2014 год, увеличилось в 6 раз – с 300 тысяч до 2 миллионов. В последующие годы эта цифра еще более выросла. Число же размещенных за пределами Европы, скончавшихся по пути от голода и болезней, утонувших в Средиземном море, погибших в этих цифрах не отражается.

Другая сторона кризиса - ситуация, с которой эти люди столкнулись в Европе, куда переехали. Голод, лишения, унижение достоинства, нечеловеческое обращение на фоне несклонности европейских стран принимать мигрантов и роста нетерпимости местного населения стали уже обычным явлением. Возможно, некоторые государства Европейского Союза (ЕС) считают, что правы в том, что не принимают мигрантов. Но поскольку сегодня ЕС главной своей целью ставит формирование как политической, экономической, культурной системы, то и ответственность, и обязательства должны быть распределены в соответствующем порядке.

Миграция, регулярно продолжавшаяся на всех этапах истории, в первую очередь, трудовая миграция, представляется в западной научной литературе как, в целом, прогрессивный процесс, характеризуется в качестве незаменимого ресурса развития и обновления любого общества (конечно, имеется в виду страна, принимающая мигрантов). Страны, столкнувшиеся с демографическим кризисом, активно конкурируют за человеческие ресурсы.

В предыдущие годы миграционный процесс получил широкий размах, хоть и не такой, как сейчас. Однако он не вызывал такого большого недовольства, как сегодня, наоборот, воспринимался позитивно. А сейчас в большинстве случаев людям, подвергшимся вынужденной миграции из стран Ближнего Востока и Африки, отказывается в оказании помощи, выпячивается их этническое, религиозное происхождение. Кроме того, вооруженные конфликты, происходящие в исторических странах этих мигрантов, указываются только как одна из причин миграции, основными же причинами массовых переселений считаются политическая нестабильность, социальная несправедливость, тяжелая экономическая и экологическая ситуация.

Безусловно, для того, чтобы понять причины наблюдаемого сегодня миграционного потока, необходимо рассмотреть похожие процессы в более ранние периоды, провести ряд параллелей, определить различия и общие черты. Почему азиаты и африканцы за последние несколько столетий составляют основную часть мигрантов, покинувших свои земли? Каковы факторы, вынудившие их покинуть родные земли? Почему уровень жизни в этих странах, несмотря на их богатые природные ресурсы, невообразимо ниже, чем на Западе. Нет сомнений в том, что всесторонний анализ этих вопросов будет полезным в плане разъяснения современных миграционных процессов.

Один из ключевых моментов, привлекающих внимание в этом вопросе, заключается в том, что общей особенностью, объединяющей большинство стран, в которых первоначально проживали люди, ставшие сейчас мигрантами и беженцами, является то, что раньше они были колонией Запада. Следует отметить, что вооруженные конфликты на Ближнем Востоке, миграционный кризис и вызванная всем этим нестабильность в международной системе придали импульс новым дискуссиям в политических и академических кругах относительно колониализма.

Об этапах колониальной политики и миграционных процессов

То, что сегодня страны Запада с политической, экономической, социальной, научной, технологической точек зрения превосходят другие страны, несомненно. Представляется, что они могут надолго сохранять эти свои преимущества, сформировавшиеся на протяжении многих лет. В настоящее время очевидно и то, что процессы в мире продолжаются в этом направлении. Политико-экономическая конъюнктура создает условия для еще большего углубления пропасти между богатыми и бедными. Неслучайно, что в ряде стран глобализация также характеризуется и как служение современной форме колонизаторства.

Естественно, возникает такой вопрос: за счет чего Запад добился этого превосходства? Ведь известно, что в определенный период истории Запад во всем отставал от Востока, в частности, от исламского мира. Например, научные открытия, изобретения, сыгравшие решающую роль в развитии человечества, хотя впервые и были сделаны именно на Востоке, спустя несколько веков начали применяться на Западе. Трудно говорить о превосходстве Европы в какой-либо сфере до XVI века. Однако необходимо признать, что именно в результате освоения и применения этих открытий европейские страны добились социально-экономической революции в жизни общества. Колониальная же политика послужила дальнейшему развитию этих достигнутых успехов.

Другой интересный момент: почему в государствах, являвшихся несколько веков колониями Британии, Франции, Испании, Португалии и других стран, и сегодня положение удручающее? Почему эти страны за минувшие столетия не могли добиться ощутимого развития? Причина в том, что удерживающие их в колониальном положении европейские страны добились развития в том числе и за счет этих богатств. Неопровержимо, что большинство образцов богатого историко-культурного наследия, находящихся сегодня в музеях и на площадях Европы, принадлежит странам Азии и Африки.

Однако вызывает сожаление, что европейские страны в годы управления колониями преследовали лишь собственные интересы, а в последующие годы независимости этих стран не только не пытались сформировать необходимые факторы, обеспечивающие их развитие, но даже не позволили сделать это. Безусловно, что, исследуя причины того, почему бывшие колонии оказались сегодня в бедственном положении, нет необходимости доказывать, какое важное значение имеет этот момент.

При изучении истории миграционных процессов интерес представляет также исследование роли и влияния стихийных бедствий (землетрясений, засухи, наводнений и пр.) и войн. Однако наша главная цель - изучить период миграционных процессов, связанный с колонизацией, остановиться на том, как осуществлялись миграционные процессы, подчиняясь имперским, геополитическим интересам.

Рассматривая миграционный процесс в рамках колониальной политики, необходимо особо отметить три этапа этого процесса, которые отличаются друг от друга по своему масштабу и характеру. Общая же особенность, связывающая этапы друг с другом, заключается в том, что процесс направлен на реализацию одной цели.

Первый этап, продолжавшийся с XVI века, когда возникла колониальная система, до середины XX века, привлекает внимание с точки зрения не массовости миграционного потока, а больше формирования тенденций, которые придадут толчок самому процессу. Так, после оккупации стран Азии, Африки и Латинской Америки широкий размах получила эксплуатация их природных и человеческих ресурсов политическими, экономическими и военными методами. А это привело к сосредоточению в странах Запада большого объема капитала, стимулирующего политическое, экономическое, военное, научное и культурное развитие, и приостановлению политического и экономического развития колоний. Ясно, что после захвата обширных территорий удерживать их только за счет внутренних возможностей метрополии очень сложно. Именно с этого момента была заложена основа целенаправленного проведения миграционного процесса, служащего колониальным интересам. В этот период миграционный процесс служил двум целям. Первая - использование в Европе и Америке населения колоний на самых тяжелых работах в качестве рабского труда, и вторая, более важная – прививая и навязывая этому населению свой язык, культуру и систему управления, обеспечение того, чтобы оно играло роль своего рода моста между метрополией и колонией, и, таким образом, сохранение контроля над захваченными землями. Созданные в различные периоды с участием бывших колоний и функционирующие и сейчас такие структуры и организации как Содружество наций (Британия), Международная организация Франкофонии (Франция), Организация иберо-американских государств ( Испания), Содружество португалоязычных стран (Португалия), на самом деле, являются показателем того, насколько значимы применяемые механизмы с точки зрения колониальных интересов.

Второй этап охватывает годы холодной войны. Хотя II Мировая война завершилась распадом колониальной системы и формированием новой системы международных отношений, во взглядах Запада на свои бывшие колонии существенных изменений не произошло. Доказательством тому является то, что на Западе страны, недавно обретшие независимость, называли «странами третьего мира». Новые механизмы, применяемые в связях с этими странами, опять же были построены на принципе обеспечения политических и экономических интересов Запада. Просто система неоколониализма была основана не на стихийном грабеже богатств бывших колоний, а на кажущихся на первый взгляд привлекательными для этих стран, на самом же деле усиливающих зависимость новых политических и экономических отношениях, эксплуатации сырья и трудовых ресурсов посредством транснациональных компаний.

Миграция, которая в тот период приобрела более широкий характер, по сути являлась процессом, рассчитанным на сохранение контроля над колониями. Интенсивное экономическое развитие европейских стран после Второй мировой войны в несколько раз превосходило внутреннюю рабочую силу. С другой стороны, взросление населения внутри и обилие дешевой рабочей силы в странах вне континента делали важным поощрение западными странами миграции из «стран третьего мира». Интересно то, что в это время каждая европейская страна отдавала предпочтение лишь мигрантам из своих бывших колоний.

Именно посредством мигрантов необходимо было сохранить культурный мост между метрополией и колонией, что еще более облегчало политический и экономический контроль над данной страной.

Включение в политический лексикон понятия мультикультурализм в этот период также не случайно. Эта идеология, выглядевшая на первый взгляд как уважение к ценностям, культурно-религиозному отличию мигрантов на «новой родине», в действительности, с одной стороны предусматривала их ассимиляцию и интеграцию в европейские ценности, а с другой, – использование как средства, обеспечивающего культурный мост после их возвращения в свои страны. А это, по существу, доказывает, что западный мультикультурализм принимает в качестве универсальной нормы только собственные ценности и является понятием, служащим колониальным интересам.

Период после победы Запада в холодной войне с распадом СССР и Варшавского договора является третьим этапом. Начиная с этого времени Запад, который в тот период фактически превратился в доминирующую силу, не имеющую серьезного соперника, прилагал все усилия для полной реализации своих геополитических и экономических интересов, обеспечения тотального контроля над человеческими и природными ресурсами всего мира.

Европа, остававшаяся большей частью на заднем плане и в тени США в системе новых международных отношений, воспользовалась этой новой системой в той же степени, что и США. Страны Восточной Европы, вышедшие из Варшавского договора, позволили Европе расширить границы и, в конечном итоге, увеличить экономические выгоды. Мощное развитие Европы приходится именно на этот период. Основу этого развития составляли новые рынки и дешевая рабочая сила из стран, «разделяющих» одинаковые ценности с Европой. Когда странам Восточной Европы был предоставлен шанс присоединиться к «инклюзивному христианскому клубу», никто не задавал вопроса о том, в какой степени эти страны готовы к новой интеграционной модели. Последующие процессы показали, что в этой готовности вовсе и не было необходимости. Приватизация западным капиталом промышленных отраслей Восточной Европы под видом либерализации экономики создала возможность для целенаправленного разрушения экономики этих стран и устранения конкуренции. Национальная экономика малоразвитых новых членов была объявлена открытой для свободной и неравной конкуренции с более сильными, в результате чего многие важные производственные отрасли этих стран потерпели крах. Новые члены были вынуждены примитивно играть роль экспортного рынка. Миграция, произошедшая в этот период, не привлекла особого внимания. Свободное передвижение рабочей силы внутри ЕС представлялось как прогрессивная идея. На самом же деле путь выхода из проблемы безработицы в странах Восточной Европы, причиной которой являлся кризис внутреннего производства, был найден в переселении самой образованной и квалифицированной рабочей силы этих стран в государства Западной Европы ради лучшей жизни и получения возможности работать. Их число измерялось сотнями тысяч.

И конечном итоге, можно видеть, что все три вышеназванных этапа миграционного процесса по ряду параметров имеют общий характер. На всех трех этапах процессы управлялись европейскими государствами по установленным ими правилам, в определенных ими рамках и количестве. Главная цель, независимо от того как она называлась, заключалась в обеспечении политических и экономических интересов Европы.

Однако происходящие в ХХI веке процессы показали, что определенные расчеты Запада были ошибочны, и что продолжение проводимой до тех пор политики, служащей его политическим, геополитическим и экономическим интересам, как раньше, невозможно.

Миграция на фоне геополитической напряженности: есть ли путь выхода?

2015 год уже называют «Вторым великим переселением народов». И это не удивительно. Число людей, вынужденных покинуть свои дома на Ближнем Востоке и в Африке, действительно крайне велико, и число переселяющихся в Европу продолжает возрастать. Отличие нынешней миграции от предыдущей заключается в том, что Запад уже не может управлять этим процессом в своих интересах, и этот процесс не способствует реализации колониальных интересов.

В научной литературе определены политическая и экономическая формы миграции. В числе причин политической миграции указываются падение политических режимов, военные конфликты и пр. Однако такая классификация охватывает достаточно узкие рамки и не полностью отражает суть миграционных процессов, происходящих в современный период. С точки зрения первичных причин нынешнюю массовую миграцию правильнее было бы охарактеризовать как «геополитическую» миграцию. Так, в результате смены режимов в таких странах как Ирак, Ливия и Афганистан, процесса «арабской весны», деятельности террористических групп, миграция, получившая широкий размах, смогла привести к серьезным изменениям в более обширном регионе.

В настоящее время европейские лидеры разрабатывают различные программы для стабилизации ситуации, однако все они носят временный характер. Четкого мнения о будущей судьбе мигрантов нет. Возможна ли их интеграция в общество? Или они должны возвратиться в страны, разрушенные в результате войны? Насколько это соответствует идеалам прав человека?

Беспомощность европейских стран перед новой массовой миграцией демонстрирует их неготовность к такой ситуации. В любом случае, не ожидалось, что ошибочная политика даст настолько противоположный эффект. Составленные же программы направлены на устранение не причин процесса, а его последствий, поэтому шанс того, что они будут успешными, невысок. Тогда как несколько лет назад можно было предположить, что ситуация сложится именно так. Европейцы, рассматривавшие миграцию как временный процесс, управляемый в их собственных интересах и способный устранить демографические проблемы, впоследствии поняли, что эта политика будет иметь ряд негативных последствий.

Одним из привлекающих наибольшее внимание моментов этого периода является параллельность выдвинутой в Европе идеи краха мультикультурализма с усилением исламофобских тенденций. Так, настойчивое стремление последующих поколений мигрантов, в отличие от прежних, к сохранению своих культурно-религиозных ценностей не совпадало с концепцией «универсальных ценностей», пропагандируемой Европой.

Снижение уровня жизни в условиях экономического кризиса, рост бедности и безработицы привели к нетерпимости европейцев по отношению к мигрантам и эскалации напряженности внутри общества. Уже с 2010-2011 годов руководители Франции, Германии и Великобритании начали заявлять о том, что провозглашенный ими ранее мультикультурализм не оправдал надежд. А это свидетельствует о том, что в действительности объявленные Европой либерализм, демократические ценности, принципы прав человека предназначены лишь для них самих, а пропагандируемый ими мультикультурализм был основан на геополитическом фундаменте.

Эта истина неопровержима. Столь широкая пропаганда «универсальных ценностей», превратившихся в механизм давления для самой Европы, была бы успешной, если бы в международных отношениях не были отброшены в сторону принцип справедливости, международное право, резолюции Совета Безопасности ООН. Волюнтаризм последних почти 30 лет, принцип «должно быть так, как хотим мы» являются главной причиной невиданной напряженности, наблюдаемой сегодня в мире.

Принадлежность большинства мигрантов к исламской религии и резкое возрастание числа мусульман в Европе усиливают ее страх утратить свои христианские ценности. Совершенные террористическими группировками теракты в Европе, являющиеся непосредственным результатом сценариев, осуществленных Западом в различных регионах мира, также способствовали усилению исламофобских тенденций. В результате среди населения с каждым днем растет авторитет ультранационалистических сил, строящих свою пропаганду на антимигрантских и антимусульманских лозунгах, называющих ислам опасной идеологией, что является еще одним источником угрозы для «либеральной» Европы.

Таким образом, нынешний миграционный процесс не должен рассматриваться только в рамках географических границ и социально-экономического положения Европы. Этот процесс достаточно актуален и для надежности принципов демократии, прав человека, которые Запад пытается представить как универсальные понятия для всего мира. Принятые решения, связанные с будущей судьбой мигрантов, являются испытанием с точки зрения приверженности Запада провозглашенным им же ценностям.

Сегодня миграционный процесс является одной из важных проблем международного сообщества. Другим фактором возникновения этой проблемы является то, что различные конфликты годами остаются неурегулированными, а также нарушение стабильности в ряде стран, внутренние разногласия, зачастую управляемые извне. Наблюдения показывают, что за последние 20-30 лет необходимые шаги по решению этих проблем не были предприняты, наоборот, ситуация постепенно ухудшалась, напряженность, приобретя глобальный характер, превратилась в большую, непреодолимую угрозу.

К сожалению, и в возникновении важных проблем, и в их устранении основными акторами являются ведущие государства мирового единства, находящиеся под их контролем международные и региональные структуры или институты, созданные и переданные под их контроль. Главная же цель заключается в обеспечении их политических, геополитических, экономических интересов.

Какой бы сложной ни была ситуация, путь выхода достаточно ясен. Уже наступило время отказаться от устаревшего взгляда сквозь «очки колониализма» на процессы, происходящие в международном сообществе, стремления к реализации понятия справедливости в рамках собственных интересов. Несомненно, в корне всех проблем лежат именно эти факторы. Неплохим началом стало бы, если Запад пересмотрел политику, веками проводимую в таких регионах, как Ближний Восток и Африка, и продемонстрировал справедливый подход, взял ответственность на себя. Однако необходимо признать, что на современном этапе такой подход присущ идеалистическому образу мышления. Справедливый подход возможен в сильной системе международных отношений, где действительно уважают верховенство международного права, территориальную целостность и суверенитет государств, принципы прав человека.

Вероятно, мы вынуждены будем признать правоту французского философа Мишеля Онфре: «Всем известно о египетских пирамидах, греческих храмах, римских форумах (автор мог бы совершить экскурс и в более древний период). Так, при изучении следов древних цивилизаций, отчетливо видны причины их падения. Видимо, 2000-летнюю иудео-христианскую цивилизацию не минует это правило, и ее судьба будет такой же, как у прежних цивилизаций».

Новруз Мамедов