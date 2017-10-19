Саргсян по-прежнему в своем амплуа - депутат

19 октября 2017 10:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Серж Саргсян по-прежнему в своем амплуа, сказал Trend в четверг депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Эльман Насиров.

Он отметил, что Саргсян известен как президент, который говорит одно, а делает противоположное.

"На встрече с Президентом Азербайджана он, с одной стороны, говорит, что заинтересован в мирном процессе, устранении напряженности, говорит о конструктивных переговорах, а с другой стороны, действует наоборот. Саргсян знает, что Нагорный Карабах является исторической и неотъемлемой частью Азербайджана. Но он продолжает придерживаться неконструктивной позиции. В Армении предстоят президентские выборы. Саргсян знает, что нагорно-карабахская проблема играет важную роль в его будущей карьере. И поэтому он продолжает делать бредовые заявления", - сказал Насиров.

Отметим, что 16 октября в Женеве состоялись переговоры Президента Азербайджана Ильхама Алиева и главы Армении Сержа Саргсяна.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али)

Azernews Newspaper
Новости по теме
Слушания по Нагорному Карабаху в Хельсинкской комиссии служат интересам Армении - депутат
Нагорно-карабахский конфликт 17 октября 15:00
Безнаказанность лиц, незаконно посетивших Нагорный Карабах, может негативно повлиять на азербайджано-турецкие связи - депутат
Нагорно-карабахский конфликт 16 октября 13:26
Давление Transparency International на Азербайджан было ожидаемым - депутат
Точка зрения 10 октября 17:53
Новое соглашение откроет новую страницу в развитии связей между Азербайджаном и ЕС - депутат
Политика 7 октября 11:30
Незаконный визит граждан Турции на оккупированные азербайджанские земли не соответствует отношениям между двумя странами - депутат
Политика 2 октября 20:54
Армянские сепаратисты считают, что могут добиться независимости вымышленного режима - депутат
Политика 1 октября 20:00
Политика Ягланда может привести к ухудшению отношений Азербайджана с Советом Европы - депутат
Политика 1 октября 19:24
Улучшению позиции Азербайджана в рейтинге ВЭФ способствовала продуманная политика Президента Ильхама Алиева - депутат
Политика 28 сентября 08:40
Заявление главы МИД Армении абсурдно - азербайджанский депутат
Политика 19 сентября 20:49
До тех пор, пока не будет положен конец оккупации, армяно-турецкая граница не может быть открыта - азербайджанский депутат
Политика 23 августа 14:29
Провокация в Товузе показала, что вооруженные силы Армении состоят из преступных группировок - депутат
Политика 9 августа 08:11
Проводимая Президентом Азербайджана политика продуманна, целенаправленна и обеспечит высокий уровень развития регионов - депутат
Политика 7 августа 12:38
Азербайджано-грузинские отношения носят стратегический характер - депутат
Политика 10 июня 15:08
Проармянские силы хотят нанести ущерб азербайджано-грузинским отношениям - депутат
Политика 2 июня 15:54
Послания Трампа свидетельствуют о доброжелательном отношении официального Вашингтона к Азербайджану - депутат
Политика 31 мая 20:08
В исламских государствах с интересом следили за Исламиадой в Баку - депутат
Политика 24 мая 12:12
Попытка закрытия ВАК вызывает беспокойство у общественности Азербайджана - депутат
Политика 15 мая 08:05
Решение ПАСЕ в связи с Турцией является исторической ошибкой - депутат
Политика 27 апреля 08:53