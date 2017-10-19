Саргсян по-прежнему в своем амплуа - депутат

БАКУ /Trend/ - Серж Саргсян по-прежнему в своем амплуа, сказал Trend в четверг депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Эльман Насиров.

Он отметил, что Саргсян известен как президент, который говорит одно, а делает противоположное.

"На встрече с Президентом Азербайджана он, с одной стороны, говорит, что заинтересован в мирном процессе, устранении напряженности, говорит о конструктивных переговорах, а с другой стороны, действует наоборот. Саргсян знает, что Нагорный Карабах является исторической и неотъемлемой частью Азербайджана. Но он продолжает придерживаться неконструктивной позиции. В Армении предстоят президентские выборы. Саргсян знает, что нагорно-карабахская проблема играет важную роль в его будущей карьере. И поэтому он продолжает делать бредовые заявления", - сказал Насиров.

Отметим, что 16 октября в Женеве состоялись переговоры Президента Азербайджана Ильхама Алиева и главы Армении Сержа Саргсяна.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али)