Президент Румен Радев: Сотрудничество между Азербайджаном и Болгарией будет продолжать развиваться и углубляться

БАКУ /Trend/ - Президент Болгарии Румен Радев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Ваше превосходительство. Сердечно поздравляю Вас с днем рождения. Желаю Вам здоровья, благополучия и успехов в высшей государственной деятельности.

Пользуясь этой приятной возможностью, выражаю Вам глубокую признательность за гостеприимство, оказанное мне в ходе состоявшегося в октябре этого года официального визита в Азербайджанскую Республику, и достигнутые успехи. Уверен, что сотрудничество между нашими странами будет продолжать развиваться и углубляться, так как в прочной основе этих отношений лежат дружественные отношения между нашими народами.

Желаю, чтобы Вы посетили с визитом Болгарию в 2018 году.

Господин Президент, еще раз выражаю Вам глубокое почтение", - говорится в поздравлении.

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