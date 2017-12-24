Сооронбай Жээнбеков: Профессионализм Президента Ильхама Алиева будет способствовать дальнейшему процветанию Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович. Примите мои искренние поздравления и теплые пожелания по случаю Вашего дня рождения.

Убежден, что Ваш профессионализм и богатый опыт государственной деятельности будут способствовать дальнейшему процветанию братского Азербайджана и повышению его международного авторитета.

Желаю Вам доброго здоровья, счастья и успехов на высоком государственном посту", - говорится в поздравлении.

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