Сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Вайра Вике-Фрейберга поздравила Президента Азербайджана

24 декабря 2017 12:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, Президент Латвии в 1999-2007 годах Вайра Вике-Фрейберга, сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, вице-президент Всемирного банка Исмаил Серагельдин и члены правления Центра - Президент Финляндии в 2000-2012 годах Тарья Халонен, Президент Румынии в 1996-2000 годах Эмиль Константинеску, Президент Сербии в 2004-2012 годах Борис Тадич, Президент Болгарии в 1997-2002 годах Петр Стоянов, Премьер-министр Боснии и Герцеговины в 2001-2002 годах Златко Лагумджия, Президент Хорватии 2010-2015 годах Иво Йосипович, Генеральный секретарь Лиги арабских государств в 2001-2011 годах Амр Муса, Президент Болгарии в 2012-2017 годах Росен Плевнелиев, президент организации ELPIDA, посол доброй воли ЮНЕСКО Марианна Вардинояннис, заместитель генерального секретаря ООН в 2007-2015 годах, член Комитета высокого уровня генерального секретаря ООН по вопросам посредничества Ноэлин Хейзер направили поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Дорогой господин Президент. Рады передать Вам самые сердечные поздравления и добрые пожелания по случаю Вашего дня рождения. Желаем Вам крепкого здоровья, счастья и успехов.

Пользуясь случаем, выражаем Вам глубокую признательность за активную поддержку, оказываемую Международному центру Низами Гянджеви со дня его создания. Благодаря Вашему руководству Международный центр Низами Гянджеви всего за пять лет стал одним из известных институтов в мире. Мы абсолютно уверены в том, что под Вашим руководством и при Вашей постоянной поддержке Международный центр Низами Гянджеви будет развиваться и осуществлять деятельность как источник национальной гордости Азербайджана.

Господин Президент, просим принять заверения в глубочайшем уважении и почтении. С нетерпением ждем встречи с Вами на VI Глобальном бакинском форуме", - говорится в поздравлении.

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