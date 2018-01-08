Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты послов ряда стран (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Монголии в стране Болда Равдана.

Посол Болд Равдан обошел строй почетного караула.

Болд Равдан вручил верительные грамоты Президенту Ильхаму Алиеву.

Затем Президент Азербайджана побеседовал с послом.

Глава государства выразил надежду на успешное продолжение и впредь дружественных отношений между странами и отметил, что азербайджанская сторона заинтересована в будущей совместной с правительством Монголии деятельности в представляющих взаимный интерес сферах - политической, экономической, культурной сферах.

С удовлетворением вспомнив недавний телефонный разговор с Президентом Монголии, Президент Ильхам Алиев сказал, что во время беседы были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес, подчеркнул, что обе стороны с чувством сожаления отметили отсутствие активных связей на уровне глав государств и правительств. Глава государства подчеркнул, что с этой точки зрения очень важно налаживание связей между различными структурами стран - парламентами, министерствами, бизнес-группами и связей в политической сфере и существуют хорошие возможности для расширения сотрудничества.

Выразив признательность за теплые слова, посол сначала передал главе государства приветствия Президента Монголии Халтмаагийна Баттулги и подчеркнул, что он тоже с чувством удовлетворения вспоминает телефонный разговор с Президентом Азербайджана. Посол подчеркнул, что двусторонние отношения находятся не на должном уровне, добавил, что приложит усилия для расширения сотрудничества.

На встрече также обсуждались вопросы сотрудничества в сферах импорта-экспорта, оборонной промышленности, инвестирования, образования, сельского хозяйства и других.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия Президента Монголии Халтмаагийна Баттулги, попросил передать свои приветствия главе Монгольского государства.

Президент Ильхам Алиев также принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Нигерии в стране Хамзата Ибрахима.

Посол Хамзат Ибрахим обошел строй почетного караула.

Хамзат Ибрахим вручил верительные грамоты Президенту Ильхаму Алиеву.

Затем Президент Азербайджана Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Глава государства подчеркнул, что Нигерия является братской страной для Азербайджана, отметил важность поддержки друг друга на международном уровне, в рамках ООН и Организации исламского сотрудничества. Подчеркнув вклад, вносимый Азербайджаном в дело исламской солидарности, Президент Ильхам Алиев сказал, что в связи с этим в стране проведен ряд важных мероприятий, отметил, что прошлый год был объявлен в стране «Годом исламской солидарности», подчеркнул важность проведения в Баку Игр исламской солидарности. Глава государства отметил очень хороший уровень политических связей, подчеркнул важность повышения уровня взаимной торговли, определения возможностей инвестирования, сотрудничества в бизнес-сфере, а также необходимость взаимных визитов между странами делегаций различного уровня.

Посол Хамзат Ибрахим передал главе государства приветствия Президента Нигерии Мохаммаду Бухари. Хамзат Бухари отметил наличие прочных политических связей между странами, сказал, что экономическое сотрудничество не соответствует этому уровню. Он добавил, что на встречах с официальными лицами Азербайджана в ходе этого визита в Баку будут обозначены пути развития экономических связей. Подчеркнув, что в обеих странах осуществляются меры по развитию ненефтяного сектора, посол сказал, что существуют хорошие возможности для сотрудничества в сферах туризма, образования, торговли и других.

На встрече была подчеркнута важность развития сотрудничества в сферах экономики, инвестирования, торговли, оборонной промышленности и других, отмечена целесообразность создания совместной межправительственной комиссии для расширения связей в этом направлении.

Глава государства выразил признательность за приветствия Президента Нигерии Мохаммаду Бухари, попросил передать свои приветствия Президенту Нигерии.

В тот же день Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Экваториальной Гвинеи в стране Хосе Эсоно Мича Акенга.

Посол Хосе Эсоно Мича Акенг обошел строй почетного караула.

Хосе Эсоно Мича Акенг вручил верительные грамоты Президенту Ильхаму Алиеву.

Затем Президент Азербайджана Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Глава государства выразил надежду на то, что этот визит Хосе Эсоно Мича Акенга в Азербайджан будет значимым с точки зрения развития двусторонних связей и во время его пребывания в Баку в ходе встреч с руководителями соответствующих структур страны будут определены перспективы сотрудничества.

Подчеркнув, что страны являются производителями нефти и газа, посол сказал, что за время дипломатической деятельности приложит усилия для развития сотрудничества.

На встрече была подчеркнута важность восстановления связей, существовавших ранее между странами, отмечена важность развития сотрудничества в различных направлениях, в частности в сферах энергетики, образования, инвестирования, импорта-экспорта и других.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев также принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Боснии и Герцеговины в стране Бакира Садовича.

Посол Бакир Садович обошел строй почетного караула.

Бакир Садович вручил верительные грамоты Президенту Ильхаму Алиеву.

Затем Президент Азербайджана Ильхам Алиев побеседовал с послом.

В ходе беседы была отмечена значимость встреч высокого уровня между странами, очень хороший уровень двусторонних связей, подчеркнута важность дальнейшего укрепления дружественных связей.

На встрече также было отмечено, что в Боснии и Герцеговине высоко ценят инвестиционные вложения Азербайджана в аграрную сферу, его поддержку, оказываемую социальным и гуманитарным проектам в Боснии и Герцеговине.

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