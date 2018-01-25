Азербайджан направил ноту Канаде (версия 2)

25 января 2018 18:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан направил ноту департаменту иностранных дел, торговли и развития Канады, сообщил в четверг Trend глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев.

По словам Гаджиева, нота была направлена в департамент посольством Азербайджана в Канаде в связи с незаконным посещением 2 сентября 2017 года оккупированных территорий Азербайджана членами парламента Канады Тони Клеманом и Рейчел Хардер, в связи с чем МИД Азербайджана включил их имена в список нежелательных лиц.

«В ответной ноте, поступившей из департамента иностранных дел, торговли и развития Канады, еще раз заявлено, что Канада признает территориальную целостность Азербайджана, включая оккупированный Нагорно-карабахский регион и семь прилегающих районов. Также говорится о том, что Канада не признает «Нагорно-Карабахскую республику» или представляющих ее «официальных лиц», и подчеркивается, что правительство Канады поддерживает мирное урегулирование конфликта в рамках процесса Минской группы ОБСЕ. В этом аспекте отмечено, что два члена канадского парламента посетили оккупированные азербайджанские территории не от имени канадского правительства и правительство Канады не было заранее предупреждено об этом плане», - сказал Гаджиев.

По словам пресс-секретаря МИД Азербайджана, в ноте также подчеркивается, что Канада проинформирована о политике Азербайджана в связи со въездом в Нагорно-карабахский регион Азербайджана и прилегающие регионы, поэтому призвала своих граждан воздержаться от посещений оккупированных территорий, и без разрешения азербайджанского правительства подобные визиты в соответствии с законами Азербайджана незаконны.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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