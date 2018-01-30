Президент Ильхам Алиев: Осуществление проектов Север-Юг и Восток-Запад является исторической заслугой Азербайджана

30 января 2018 01:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Осуществление проектов Север-Юг, Восток-Запад в Азербайджане, у которого нет выхода в открытое море, является нашей исторической заслугой.

Об этом сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник в заключительной речи на конференции, посвященной итогам четвертого года реализации Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджана на 2014-2018 годы.

Глава государства отметил, что строительство морского торгового порта в поселке Алят должно быть завершено в этом году. «Недавно я был там, интересовался ходом работ. До завершения работ осталось мало времени. Таким образом, самый большой торговый порт Каспийского моря мощностью 15 миллионов тонн приступит к деятельности. Планируется перевозка ста тысяч контейнеров. Посмотрим, если в этом будет большая потребность, считаю, что мы сможем расширить Алятский порт в короткие сроки», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что для этого есть все возможности, технические возможности тоже достаточно велики. «Это исторический проект. Потому что Азербайджан является страной, не имеющей выхода в открытое море. Обычно такие страны не могут играть роль транспортного центра. Однако, несмотря на это, не имея выхода в открытые моря, океаны, мы превращаемся не только в транспортный центр региона, но и Евразии; и транспортные коридоры Север-Юг, Восток-Запад проходят через территорию Азербайджана. Эти коридоры связывают между собой десятки стран, создают возможности для десятков стран. Азербайджан является единственной среди них, которая является активным участником и членом обоих проектов. Осуществление таких проектов в закрытых условиях, в стране без выхода в открытое море является нашей исторической заслугой», - сказал Президент Азербайджана.

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