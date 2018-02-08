С завтрашнего дня начнутся выступления членов ЦИК Азербайджана на телевидении

БАКУ /Trend/ - С завтрашнего дня начнутся выступления членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана на канале İctimai, сказал в четверг на заседании комиссии ее председатель Мазахир Панахов.

По его словам, в этом году нововведение заключается в том, что телевизионные выступления также будут транслироваться и по радио, чтобы довести до внимания большего числа людей. Панахов добавил, что в газете "Азербайджан" будут опубликованы статьи членов ЦИК.

Председатель ЦИК также подчеркнул важность подготовки механизма мониторинга социальных сетей.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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