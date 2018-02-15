Выделены средства на строительство мастерской по производству ковров в Нахчыване

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о мерах по строительству, обеспечению и созданию инфраструктуры мастерской по производству ковров в Нахчыване.

Согласно распоряжению, с целью строительства мастерской по производству ковров в городе Нахчыван, обеспечения оборудованием и станками и создания ее инфраструктуры ОАО "Азерхалча" будет выделено два миллиона манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения, министерству финансов - обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной распоряжением.

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