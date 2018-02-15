Партия демократических реформ Азербайджана обнародовала решение об участии в президентских выборах

БАКУ /Trend/ - Политический совет Партии демократических реформ Азербайджана принял решение в связи с президентскими выборами в Азербайджане и форме участия партии в выборах, говорится в четверг в сообщении партии.

В решении отмечается, что распоряжение Президента Ильхама Алиева о проведении президентских выборах полностью соответствует закону и, учитывая это, Партия демократических реформ примет участие в президентских выборах.

Согласно решению политического совета о форме участия в президентских выборах, партия не будет выдвигать своего кандидата. В целом же партия будет внимательно наблюдать за процессом выборов и после выборов обнародует результаты наблюдения. Члены партии могут свободно участвовать в выборах и поддерживать кандидата по своему желанию.

Напомним, что на V съезде партии (30 января 2016 года) было принято решение об участии в президентских выборах, полномочия по определению формы участия были возложены на политический совет.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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