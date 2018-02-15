Партия демократических реформ Азербайджана обнародовала решение об участии в президентских выборах

15 февраля 2018 20:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Политический совет Партии демократических реформ Азербайджана принял решение в связи с президентскими выборами в Азербайджане и форме участия партии в выборах, говорится в четверг в сообщении партии.

В решении отмечается, что распоряжение Президента Ильхама Алиева о проведении президентских выборах полностью соответствует закону и, учитывая это, Партия демократических реформ примет участие в президентских выборах.

Согласно решению политического совета о форме участия в президентских выборах, партия не будет выдвигать своего кандидата. В целом же партия будет внимательно наблюдать за процессом выборов и после выборов обнародует результаты наблюдения. Члены партии могут свободно участвовать в выборах и поддерживать кандидата по своему желанию.

Напомним, что на V съезде партии (30 января 2016 года) было принято решение об участии в президентских выборах, полномочия по определению формы участия были возложены на политический совет.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
МВД Азербайджана подготовило план мероприятий в связи с проведением президентских выборов
Общество 15 февраля 15:44
ЦИК Азербайджана зарегистрировала уполномоченных представителей ПЕА на президентских выборах
Политика 14 февраля 16:37
Назначен полномочный представитель правящей партии на президентских выборах в Азербайджане
Политика 12 февраля 10:40
В норму рабочего времени и производственный календарь на 2018 год в Азербайджане внесены поправки
Общество 6 февраля 10:40
Деятельность Ильхама Алиева как главы государства создает условия для его переизбрания президентом - депутат
Политика 5 февраля 16:40
Али Ахмедов: Высокий авторитет Президента Ильхама Алиева в обществе является основой для победы на выборах
Политика 1 февраля 10:50
В Египте назначили дату президентских выборов
Арабские страны 8 января 19:21
Выборы президента России назначили на 18 марта 2018 года
Россия 15 декабря 2017 13:13
Президентские выборы в Ливии могут состояться в середине 2018 года
Арабские страны 13 декабря 2017 12:57
Решения о формате выдвижения Путина на выборы пока нет – Песков
Россия 11 декабря 2017 17:45
Путин примет участие в президентских выборах
Россия 6 декабря 2017 18:42
Путин заявил, что примет решение об участии в выборах в ближайшее время
Россия 6 декабря 2017 16:11
На президентских выборах в Гондурасе лидирует кандидат от оппозиции
В мире 27 ноября 2017 12:37
В Кремле пока не знают, будет ли Путин баллотироваться в президенты
Россия 17 ноября 2017 16:42
В Кыргызстане перед выборами президента объявлен "день тишины"
Кыргызстан 14 октября 2017 13:17
Атамбаев опасается дестабилизации в Кыргызстане после президентских выборов
Кыргызстан 30 августа 2017 14:46
В Южной Корее завершилось голосование на выборах президента
Другие страны 9 мая 2017 15:29
В Южной Корее за три часа до конца выборов проголосовало 70% избирателей
Другие страны 9 мая 2017 14:00