МИД: Режим военной диктатуры должен признать, что стратегическую безуспешность Армении обуславливает оккупация азербайджанских территорий (версия 3)

БАКУ /Trend/ - Горделивое цитирование президентом Армении в поздравлении, направленном вымышленному режиму, международного террориста Монте Мелконяна - члена армянской террористической организации ASALA, участвовавшего в убийстве путем террора десятков невинных людей, доказывает истинную сущность армянских властей и движения агрессивного сепаратизма, начатого в конце 80-х годов в Нагорно-карабахском регионе Азербайджана.

Об этом глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев сказал во вторник Trend, комментируя поздравление президента Армении, направленное вымышленному режиму, созданному на оккупированных территориях Азербайджана.

По словам Гаджиева, руководитель Армении, совместно с террористом Монте Мелконяном начавший деятельность как полевой командир и все еще придерживающийся этого мышления, представляет террор против Азербайджана, военную агрессию, кровавую этническую чистку, военные преступления и преступные деяния против человечности как успех.

«Вместо того, чтобы обманывать себя и армянский народ, режим военной диктатуры Армении должен признать, что сегодняшнюю стратегическую безуспешность Армении обуславливают агрессивный армянский сепаратизм, начавшийся в Нагорно-карабахском регионе Азербайджана, и военная оккупация азербайджанских территорий", - сказал Гаджиев.

По его словам, временная и тактическая оккупация азербайджанских территорий со стороны Армении, обуславливая геополитическую, геоэкономическую изоляцию и стратегическое поражение Армении, оставила ее в стороне от региональных проектов, и это исчерпывает политические, военные, экономические, социальные и демографические ресурсы этой страны. Также Армения поставила под серьезный вопрос свое существование как суверенное государство.

Исключая Армению, все международное сообщество признает и поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана в рамках международно признанных границ, сказал Гаджиев. Эта позиция закреплена в известных резолюциях СБ ООН, заявлениях, резолюциях и решениях ОБСЕ, Организации исламского сотрудничества, СЕ, ЕС, НАТО, Движения неприсоединения и других международных организаций, а также в заявлениях других государств и двусторонних документах. Потерпели крах попытки Армении перенести военную оккупацию азербайджанских территорий в политическую плоскость и легитимировать оккупацию, преподносимую как право на самоопределение.

Международное сообщество не признало и никогда не признает последствий оккупации азербайджанских территорий Арменией путем военной агрессии с использованием силы, - сказал Гаджиев.

Как сказал представитель МИД, сопредседатели Минской группы ОБСЕ и все международное сообщество считают неприемлемым и непродолжительным нынешний статус-кво, опирающийся на агрессию, и требуют его изменения. Изменение статус-кво в первую очередь предусматривает устранение факта агрессии.

"Политико-правовые основы поэтапного урегулирования конфликта известны всей международной общественности. Это предусматривает вывод армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана, обеспечение территориальной целостности и суверенитета Азербайджана в рамках международно признанных границ, возвращение азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, в том числе азербайджанской общины Нагорного Карабаха, на свои родные земли и совместное проживание армянской и азербайджанской общин Нагорного Карабаха в пределах границ Азербайджана, что опирается на нормы и принципы международного права, известные резолюции СБ ООН, Хельсинкский заключительный акт.

В результате разоблачения агрессии Армении против Азербайджана, захватнической политики и политики этнической чистки, а также террора, военных и преступных деяний, совершенных на государственном уровне в Армении и на оккупированных территориях против мирного азербайджанского населения, была показана армянская ложь, и моральные устои и имидж Армении как государства были основательно подорваны на международном уровне. В международном общественном мнении сформировалось ясное мнение о захватнической политике Армении и армянской лжи. Чем скорее армянское руководство поймет эту реальность и положит конец оккупации азербайджанских территорий, тем быстрее в регионе будут восстановлены мир и стабильность, и население Армении сможет воспользоваться возможностями регионального сотрудничества», - сказал Гаджиев.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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