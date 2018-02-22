Президент Ильхам Алиев повысил персональную стипендию

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ об увеличении персональной президентской стипендии и о внесении изменений в указ "Об учреждении персональной президентской стипендии" от 11 июня 2002 года.

Согласно указу, с целью оценки заслуг лиц, внесших большой вклад в науку, образование, культуру, экономику, государственное управление, и дальнейшего усиления их социальной защиты с 1 марта 2018 года размер персональной президентской стипендии устанавливается в размере 1450 манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из указа.

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