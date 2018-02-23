ПЕА представила в ЦИК подписи избирателей для регистрации кандидатуры Ильхама Алиева на президентских выборах

23 февраля 2018 11:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Партия «Ени Азербайджан» (ПЕА) представила в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) подписи избирателей, собранные для регистрации кандидатуры на предстоящих президентских выборах Ильхама Гейдар оглу Алиева, сообщает в пятницу сайт правящей партии.

Собранные подписи представлены в соответствии с требованиями Избирательного кодекса и инструкцией, принятой ЦИК.

Отметим, что согласно требованию Избирательного кодекса, кандидат должен собрать не менее 40 тысяч подписей избирателей на территории каждого из как минимум 60 избирательных округов. В каждом избирательном округе должно быть собрано не менее 50 подписей.

В каждом из существующих 125 округов партия успешно завершила кампанию по сбору подписей в поддержку кандидата в президенты Ильхама Гейдар оглу Алиева.

Напомним, что 8 февраля 2018 года прошел VI съезд ПЕА, на котором единогласно было принято решение о выдвижении кандидатуры председателя партии, главы государства Ильхама Алиева на президентских выборах, которые пройдут 11 апреля 2018 года.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Обнародованы СМИ Азербайджана, в которых можно будет бесплатно вести предвыборную агитацию
Политика 22 февраля 19:19
Правящая партия Азербайджана завершила кампанию по сбору подписей в поддержку кандидата в президенты Ильхама Алиева
Политика 21 февраля 15:29
СНГ утвердило главу миссии наблюдателей на президентских выборах в Азербайджане
Политика 20 февраля 16:39
За президентскими выборами в Азербайджане изъявили желание наблюдать 24 человека
Политика 19 февраля 16:55
Обнародованы сроки прибытия наблюдательных миссий СНГ в связи с президентскими выборами в Азербайджане
Политика 19 февраля 13:51
В Азербайджане завтра начинается процесс подачи в ЦИК документов кандидатов в президенты
Политика 19 февраля 12:11
В Азербайджане внесены изменения в состав некоторых окружных избирательных комиссий
Политика 17 февраля 23:14
ЦИК: Продолжается процесс выдвижения кандидатов на президентские выборы в Азербайджане
Политика 17 февраля 17:27
Для наблюдения президентских выборов в Азербайджане уже поступило шесть обращений
Политика 17 февраля 17:11
ЦИК Азербайджана утвердила еще 7 кандидатур для участия в президентских выборах
Политика 17 февраля 16:36
Лучший способ борьбы с предвзятым отношением к президентским выборам - их прозрачное проведение - ЦИК Азербайджана
Политика 15 февраля 16:02
ЦИК: Выборы в Азербайджане могут быть примером для других стран
Политика 15 февраля 13:37
Глава ЦИК Азербайджана призвал представителей кандидатов в президенты быть внимательными при сборе подписей
Политика 14 февраля 17:35
ЦИК Азербайджана зарегистрировала уполномоченных представителей ПЕА на президентских выборах
Политика 14 февраля 16:37
ЦИК Азербайджана утвердила еще четыре кандидатуры для участия в президентских выборах
Политика 14 февраля 16:35
Азербайджан можно привести в пример странам региона – Питер Тейс
Политика 14 февраля 15:21
В эфире авторитетного турецкого канала показан сюжет о предстоящих президентских выборах в Азербайджане (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 14 февраля 14:23
Азербайджан 25 лет назад и сегодня - это две разные картины - Александр Караваев
Точка зрения 12 февраля 15:48