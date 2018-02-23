ПЕА представила в ЦИК подписи избирателей для регистрации кандидатуры Ильхама Алиева на президентских выборах

БАКУ /Trend/ - Партия «Ени Азербайджан» (ПЕА) представила в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) подписи избирателей, собранные для регистрации кандидатуры на предстоящих президентских выборах Ильхама Гейдар оглу Алиева, сообщает в пятницу сайт правящей партии.

Собранные подписи представлены в соответствии с требованиями Избирательного кодекса и инструкцией, принятой ЦИК.

Отметим, что согласно требованию Избирательного кодекса, кандидат должен собрать не менее 40 тысяч подписей избирателей на территории каждого из как минимум 60 избирательных округов. В каждом избирательном округе должно быть собрано не менее 50 подписей.

В каждом из существующих 125 округов партия успешно завершила кампанию по сбору подписей в поддержку кандидата в президенты Ильхама Гейдар оглу Алиева.

Напомним, что 8 февраля 2018 года прошел VI съезд ПЕА, на котором единогласно было принято решение о выдвижении кандидатуры председателя партии, главы государства Ильхама Алиева на президентских выборах, которые пройдут 11 апреля 2018 года.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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