Президент Ильхам Алиев повысил стипендии докторантов и студентов

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о повышении стипендий, установленных для докторантов, студентов и учащихся высших, средних специальных и начальных профессионально-специальных учебных заведений, а также студентов по ступени магистратуры Национальной Академии наук Азербайджана.

Другим распоряжением Президент Ильхам Алиев повысил Президентскую стипендию для студентов высших учебных заведений Азербайджана. В распоряжениях отмечается, что с первого марта 2018 года размер стипендий для перечисленных категорий будет повышен на 10 процентов.

Кабинету министров поручено в течение месяца подготовить предложения по приведению актов Президента в соответствие с этими распоряжениями и представить главе государства; в течение одного месяца привести нормативно-правовые акты Кабмина в соответствие с этими распоряжениями и проинформировать Президента Азербайджана; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с этими распоряжениями и в трехмесячный срок проинформировать Президента Азербайджана об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из этих распоряжений.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с настоящими распоряжениями и проинформировать Кабинет Министров Азербайджана.

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