Глава МИД Марокко совершит визит в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел и международного сотрудничества Марокко Нассер Боурита пятого марта совершит официальный визит в Азербайджан, говорится в пятницу в сообщении министерства иностранных дел Азербайджана.

В рамках визита планируется встреча марокканского министра с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и другими официальными лицами.



После встречи состоится первое заседание совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству Азербайджана и Марокко.

В ходе визита состоится совместная пресс-конференция министров иностранных дел Азербайджана и Марокко.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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