Проведена передислокация участвующих в учениях подразделений ВС Азербайджана в ночное время суток (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Согласно решению руководителя широкомасштабных учений ВС Азербайджана, министра обороны страны генерал-полковника Закира Гасанова, выполнены задачи по выводу войск в районы боевого предназначения в ночное время суток.

Об этом говорится в сообщении минобороны, распространенном во вторник.

В ночное время суток и в условиях ограниченной видимости комбинированным способом выполнен марш-бросок по времени, маршруту и поставленным задачам, сказано в сообщении.

Напомним, что согласно плану, утвержденному Президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, с 12 марта начались широкомасштабные учения с участием различных видов, родов войск, объединений и соединений азербайджанской армии.

К учениям привлечены до 25 000 военнослужащих личного состава, до 250 единиц танков и другой бронетехники, до 1000 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 50 единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения.

Учения продлятся до 17 марта.

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