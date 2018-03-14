Директор Института истории Азербайджана ответил на обвинения в армянофобии

БАКУ /Trend/ - Сегодня некоторые структуры хотят бросить тень на деятельность Института истории. В социальных сетях пишут, что Институт истории занят лишь исследованием геноцида, институт обвиняют в армянофобии.

Об этом сказал в среду директор Института истории Национальной академии наук Азербайджана, академик Ягуб Махмудов во время выступления на научно-практической конференции, посвященной 100-летней годовщине геноцида азербайджанцев в 1918 году.

По его словам, данные обвинения исходят от некоторых структур внутри страны.

Махмудов отметил, что за прошедший год Институт истории издал 412 книг, из них только 12 касаются геноцида.

«Может, те, кто нас критикует, прочитав эти книги, поменяют свое мнение», - сказал Махмудов.

По его словам, на самом деле весь мир, главы крупных государств, политический мир знает о геноциде, совершенном против азербайджанцев.

«Но некоторые круги на Западе не хотят видеть и слышать правду об Азербайджане», - сказал академик.

Махмудов отметил, что террористические организации создаются крупными государствами.

«Думаю, что нужно извлечь урок из истории, исторических событий, в том числе Ходжалинского геноцида. Принятые ООН четыре резолюции 24 года не выполняются. Нет международного права, есть международная сила», - сказал Махмудов.

«Мы выступаем против того, чтобы терроризм связывали с исламом. У Азербайджана и Турции нет террористических организаций, но у армян существуют террористические организации. Геноцид начался с Европы во время крестовых походов. Во время великих географических открытий в результате политики, проводимой Европой, были уничтожены древние народы Америки и Азии, многие народы были стерты с лица земли. Две мировые войны начались в Европе. И сегодня все антиисламские действия начинаются с Европы», - сказал Махмудов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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