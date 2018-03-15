Президент Италии: Глобальный Бакинский форум - хорошая платформа для взаимного диалога по вопросу борьбы с терроризмом

15 марта 2018 11:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Глобальный Бакинский форум - хорошая платформа для налаживания взаимопонимания между странами. Об этом сказал президент Италии Серджо Маттарелла, чье письмо было зачитано на VI Глобальном Бакинском форуме, который начал работу в четверг в Баку.

По словам президента, террористические акты - вызов для всех стран мира. «Мы должны обеспечить безопасность. Нам нужен взаимный диалог для борьбы с этим [терроризмом]. Глобальный форум - хороший пример в этом плане. Это [Бакинский форум] хорошая платформа для налаживания взаимопонимания», - сказал он.

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