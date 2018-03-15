Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Ничто не может навредить дружественным отношениям между азербайджанским и турецким народами (ФОТО) (версия 2)

15 марта 2018 17:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в четверг встретилась с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом.

Выразив признательность премьер-министру Турции Бинали Йылдырыму за содержательное выступление на Бакинском форуме, Первый вице-президент Азербайджана отметила, что между странами существуют образцовые отношения дружбы и братства, что в Азербайджане с большим уважением относятся к этим отношениям.

Отметив, что Азербайджан и Турция поддерживают друг друга в международных структурах, Мехрибан Алиева подчеркнула, что государство и народ Азербайджана всегда ощущают и высоко оценивают эту поддержку.

Первый вице-президент отметила важность крупномасштабных проектов, реализуемых по инициативе и при поддержке двух стран, как для региона, так и для Европы.

Было отмечено, что в основе успеха этих проектов находятся братские и дружественные отношения.

«Между нашими странами налажены успешные отношения во многих сферах. Эти связи день ото дня крепнут», - сказала Мехрибан Алиева, добавив, что совместная деятельность и в будущем будет приносить свои плоды.

Первый вице-президент Азербайджана выразила признательность за то, что Турция защищает справедливую позицию страны по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту и донесению ее до мирового сообщества. Она выразила уверенность в том, что конфликт будет скоро решен в рамках территориальной целостности Азербайджана, на основе норм и принципов международного права.

Мехрибан Алиева подчеркнула, что ничто не может навредить дружественным отношениям между азербайджанским и турецким народами.

Премьер-министр Турции выразил признательность за приглашение на VI Глобальный Бакинский форум, сказал, что Азербайджан – братская и дружественная для Турции страна. Отметив, что «Азербайджан и Турция – одна нация, два государства», Бинали Йылдырым подчеркнул год от года укрепляющиеся братские отношения. Он добавил, что реализуемые крупномасштабные энергетические и транспортные проекты увеличивают экономическую мощь и служат сближению двух стран. Бинали Йылдырым подчеркнул важность вложения взаимных инвестиций, высоко оценил деятельность бизнесменов.

Премьер-министр сказал, что Турция во всех международных организациях всегда будет поддерживать справедливую позицию Азербайджана по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Состоялась встреча Первого вице-президента Мехрибан Алиевой с президентом Фонда Марианны Вардинояннис (ФОТО)
Политика 16:15
Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с вице-президентом Сената Италии (ФОТО)
Политика 16:13
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Ничто не может навредить дружественным отношениям между азербайджанским и турецким народами (ФОТО)
Политика 15:44
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила писателя Анара с 80-летним юбилеем
Политика 14:08
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева: Мы сохраняем наши традиции, и мы открыты миру
Политика 12:56
Первый вице-президент Мехрибан Алиева награждена золотой медалью Международного центра Низами Гянджеви (ФОТО)
Политика 11:19
Первый вице-президент Мехрибан Алиева побывала в Центре талассемии (ФОТО)
Политика 9 марта 22:15
Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с советником премьер-министра Японии (ФОТО)
Политика 9 марта 14:22
Женщины в Азербайджане: На передовой исламского мира и за его пределами
Политика 8 марта 00:37
Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями в яслях-детском саду №80 в Наримановском районе Баку после капремонта (ФОТО)
Политика 6 марта 16:14
Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии здания детсада №157 в Сабаильском районе Баку после капремонта (ФОТО)
Политика 6 марта 16:04
Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии нового здания яслей-детсада в Сабунчинском районе Баку (ФОТО)
Политика 6 марта 15:55
Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии нового учебного корпуса спецшколы Госпогранслужбы (ФОТО)
Политика 5 марта 14:38
Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями в здании яслей-детского сада «Инджи» после капремонта (ФОТО)
Политика 5 марта 14:33
Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии нового здания Шаганского центра культуры (ФОТО)
Политика 5 марта 14:29
Президент Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева прибыли в город Мингячевир (ФОТО)
Политика 27 февраля 12:22
Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с председателем Организации культуры и исламских связей Ирана (ФОТО)
Политика 23 февраля 13:36
Служить народу - это призвание. К портрету Первого вице-президента Мехрибан Алиевой
Политика 21 февраля 00:01