Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Ничто не может навредить дружественным отношениям между азербайджанским и турецким народами (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в четверг встретилась с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом.

Выразив признательность премьер-министру Турции Бинали Йылдырыму за содержательное выступление на Бакинском форуме, Первый вице-президент Азербайджана отметила, что между странами существуют образцовые отношения дружбы и братства, что в Азербайджане с большим уважением относятся к этим отношениям.

Отметив, что Азербайджан и Турция поддерживают друг друга в международных структурах, Мехрибан Алиева подчеркнула, что государство и народ Азербайджана всегда ощущают и высоко оценивают эту поддержку.

Первый вице-президент отметила важность крупномасштабных проектов, реализуемых по инициативе и при поддержке двух стран, как для региона, так и для Европы.

Было отмечено, что в основе успеха этих проектов находятся братские и дружественные отношения.

«Между нашими странами налажены успешные отношения во многих сферах. Эти связи день ото дня крепнут», - сказала Мехрибан Алиева, добавив, что совместная деятельность и в будущем будет приносить свои плоды.

Первый вице-президент Азербайджана выразила признательность за то, что Турция защищает справедливую позицию страны по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту и донесению ее до мирового сообщества. Она выразила уверенность в том, что конфликт будет скоро решен в рамках территориальной целостности Азербайджана, на основе норм и принципов международного права.

Мехрибан Алиева подчеркнула, что ничто не может навредить дружественным отношениям между азербайджанским и турецким народами.

Премьер-министр Турции выразил признательность за приглашение на VI Глобальный Бакинский форум, сказал, что Азербайджан – братская и дружественная для Турции страна. Отметив, что «Азербайджан и Турция – одна нация, два государства», Бинали Йылдырым подчеркнул год от года укрепляющиеся братские отношения. Он добавил, что реализуемые крупномасштабные энергетические и транспортные проекты увеличивают экономическую мощь и служат сближению двух стран. Бинали Йылдырым подчеркнул важность вложения взаимных инвестиций, высоко оценил деятельность бизнесменов.

Премьер-министр сказал, что Турция во всех международных организациях всегда будет поддерживать справедливую позицию Азербайджана по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту.

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