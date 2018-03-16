Президент Ильхам Алиев поздравил непальского коллегу

16 марта 2018 17:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу направил поздравление президенту Непала Бидхья Деви Бхандари.

«Поздравляю вас с переизбранием на пост Президента Федеративной Демократической Республики Непал. Надеюсь, что отношения между Азербайджаном и Непалом будут развиваться на основе дружбы и сотрудничества. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов в деятельности во имя благоденствия дружественного непальского народа», - говорится в поздравлении главы государства.

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