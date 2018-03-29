Президенты Азербайджана и Ирана приняли участие в бизнес-форуме в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В четверг в Центре Гейдара Алиева в Баку прошел азербайджано-иранский бизнес-форум.

В бизнес-форуме приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Ирана Хасан Рухани.

Сначала был показан видеоролик, отражающий проведенные в Нефтчалинском промышленном парке работы.

Президент Ильхам Алиев и Президент Хасан Рухани нажали на кнопку в знак открытия автомобильного завода "Хазар", построенного в Нефтчалинском промышленном парке ОАО "Азермаш" совместно с компанией İran Khodro.

Затем был представлен видеоролик, отражающий производственный процесс на автомобильном заводе.

Далее был продемонстрирован видеоролик о грузовом терминале в иранской Астаре, в который Азербайджан инвестировал в рамках транспортного коридора Север-Юг.

Главы государств выступили на бизнес-форуме.

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