В 2019 году Азербайджан примет председательство в Движении неприсоединения

30 марта 2018 12:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках Движения неприсоединения 5-6 апреля в Баку состоится промежуточная министерская конференция глав МИД на тему "Поддержание международного мира и безопасности во имя устойчивого развития".

Об этом сказал Trend пресс-секретарь МИД Хикмят Гаджиев.

"Для подготовки к министерской конференции третьего -четвертого апреля состоится заседание на уровне высокопоставленных лиц", - сказал Гаджиев.

В конференции примут участие страны, участвующие в Движении, представители государств и международных организаций, получивших статус наблюдателей при Движении, особо приглашенные в качестве гостя страны и организации.

В Движении неприсоединения участвуют 120 стран. 17 государств и 10 международных организаций имеют статус наблюдателя при Движении.

В министерской конференции Движения неприсоединения в Баку примет участие более 800 участников.

"Азербайджан верен духу и принципам Движения неприсоединения", - сказал Гаджиев.

По его словам, в 2019 году Азербайджан примет XVIII саммит Движения неприсоединения, а в 2019-2022 годах страна будет председательствовать в этой организации.

Новость обновляется

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Баку пройдет министерская конференция Движения неприсоединения
Политика 1 февраля 18:38
В 2018 г. в Баку пройдет министерская встреча Движения неприсоединения
Политика 28 декабря 2017 11:06
Дипмиссии Азербайджана пресекут очередную армянскую провокацию в России
Нагорно-карабахский конфликт 21 сентября 2016 18:46
Азербайджан привержен духу и принципам Движения неприсоединения - глава МИД
Политика 18 сентября 2016 11:30
Иран передал Венесуэле председательство в Движение неприсоединения
Иран 16 сентября 2016 15:15
Движение неприсоединения выступает за территориальную целостность Азербайджана (ФОТО)
Нагорно-карабахский конфликт 16 сентября 2016 08:15
Официальный Баку ответил на обвинения Саргсяна
Политика 21 июля 2015 09:07
Азербайджан проинформировали о визите журналиста BBC на оккупированные территории страны - МИД
Нагорно-карабахский конфликт 8 апреля 2015 18:04
Азербайджан призвал Армению начать борьбу с терроризмом с себя
Нагорно-карабахский конфликт 3 марта 2015 20:40
МИД Уругвая ответил на обращение официального Баку
Политика 17 декабря 2014 12:22
Официальный Баку привнес ясность в вопрос создания "группы" по сепаратистскому режиму в Европейском парламенте
Политика 18 октября 2014 00:35
Сессия заседания глав МИД стран-членов Движения неприсоединения прошла под председательством Азербайджана
Политика 29 мая 2014 09:30
Азербайджан будет представлен на заседании глав МИД стран-членов Движения неприсоединения в Алжире
Политика 27 мая 2014 14:28
Инициативы по урегулированию конфликтов должны основываться на принципах международного права – МИД Азербайджана
Нагорно-карабахский конфликт 28 сентября 2013 14:07