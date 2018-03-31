В Губе прошла республиканская научная конференция, посвященная 100-летию геноцида азербайджанцев (ФОТО) (версия 3)

БАКУ /Trend/ - В пятницу в зале Губинского мемориального комплекса геноцида состоялась республиканская научная конференция, посвященная столетию геноцида азербайджанцев 1918 года. Конференция на тему «Уроки геноцидов» началась с показа фильма «Губинский геноцид».

Выступивший на конференции в Губинском мемориальном комплексе помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов отметил, что все еще продолжаются такие преступления, как геноцид, причина этого – двойные стандарты и несвоевременная реакция на это ведущих государств.

Напомнив о подписании Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 18 января 2018 года распоряжения «О 100-летии геноцида азербайджанцев 1918 года», Али Гасанов отметил, что согласно распоряжению, был утвержден «План мероприятий в связи со 100-летием годовщины геноцида азербайджанцев 1918 года».

Помощник Президента по общественно-политическим вопросам подчеркнул, что сохранение захоронения, обнаруженного в 2007-м году в городе Губа, всегда находилось в центре внимания главы государства.

«По поручению главы государства руководитель Администрации Президента Рамиз Мехтиев 5 июня 2017 года подписал распоряжение «О некоторых вопросах, связанных с Губинским мемориальным комплексом геноцида». Согласно распоряжению, с целью исследования текущей ситуации в комплексе и предотвращения процессов разрушения была создана комиссия. Комиссия пришла к выводу, что ускорение процесса разложения человеческих останков и активизация оползней, усложняет сохранение захоронения в том же виде. Поэтому было признано целесообразным, захоронить человеческие останки в соответствие с традициями и обычаями, установить памятную доску, и при необходимости создать условия для раскопок с целью проведения в дальнейшем исторических исследований, и об этом было доложено руководству страны. Уже с учетом предложений комиссии, жертвы геноцида были захоронены, и над захоронением установлена мемориальная доска», - сказал Али Гасанов.

Как отметил Али Гасанов, геноцид азербайджанцев 1918 года действительно стал самым тяжелым испытанием на пути создания Азербайджанской Демократической Республики. Однако, несмотря на жестокое истребление и тяжелые потери, наш народ, пройдя эти испытания, отстоял свои земли и стал хозяином своей судьбы. На востоке была создана первая независимая республика. Как вы знаете, спустя два месяца исполняется 100 лет со дня образования АДР. Президент Азербайджана 16 мая 2017 года подписал специальное распоряжение относительно широкого празднования этого юбилея в республике на государственном уровне.

"Несмотря на то, что в различные периоды истории наш народ подвергся геноциду со стороны армянских националистов, пережил массовое истребление, депортации, этнической чистки и террора, этим преступлениям не была дана политико-правовая оценка. Это было связано с тем, что каждый раз армяне осуществляли свои коварные намерения, опираясь на поддержку своих покровителей, другими словами на центральное правительство, на обладателей реальной силы. Именно так и происходило в 1905-1907, 1918-1920, 1948-1953 годах и последующие периоды. По этой же причине утаивались факты геноцида или представлялись в искаженном виде, а научно-исследовательские работы проводились под строгим административно-идеологическим контролем. Не предоставлялась возможность для сохранения в памяти следующих поколений трагических страниц прошлого, чтобы народ не мог запомнить этот трагический урок в своей истории. В итоге, в конце 80-х - начале 90-х годов прошлого века, армянский экспансионисткий шовинизм еще раз поднял свою голову, народ Азербайджана вновь подвергся тяжелым испытаниям, депортации, этнической чистки, оккупации и пережил такую страшную трагедию, как Ходжалинский геноцид», - подчеркнул помощник Президента по общественно-политическим вопросам.

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