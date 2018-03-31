Азербайджан намерен судиться из-за незаконной добычи полезных ископаемых на своих оккупированных территориях (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В соответствующие международные суды по экономическим спорам будет направлено обращение в связи с незаконной добычей полезных ископаемых на оккупированных территориях Азербайджана.

Об этом говорится в распространенном в субботу совместном сообщении Генеральной прокуратуры Азербайджана и ЗАО AzerGold.

В результате проведенных расследований было выявлено, что руководители компаний “Vallex Group”, “Base Metals”, “ACP”, “Lerna metalurgiayi İnstitute”, “Teghout” и других структур, прошедших юридическую регистрацию в Армении и других странах, а также физические лица из Армении, неоднократно и незаконно пересекали государственную границу Азербайджана, и вместе с другими лицам, находящимися на оккупированных территориях, в составе организованной группы создали предприятия без соответствующей регистрации, предусмотренной законодательством Азербайджана и получали незаконный доход с добычи большого количества золота и других цветных металлов на месторождениях расположенных на оккупированной территории Кельбеджарского, Зангиланского и Тертерского районов и других месторождений.

В ходе расследования, на основе изображений высокой четкости, полученных со спутника Azersky ОАО «Азеркосмос», а также геологоразведочных данных, были доказаны факты незаконного проведения работ по добыче на рудных месторождениях, расположенных на оккупированных территориях.

По этим фактам Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статьям 192.2.3 (незаконное предпринимательство) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана). Ведение предварительного следствия поручено следственному управлению по тяжким преступлениям Генеральной прокуратуры.

Вместе с тем, посредством привлечения в кратчайшие сроки специалистов аудиторских компаний, предполагается определить масштабы нанесенного ущерба, по фактам хищения золота и других запасов цветных металлов в Азербайджане. А также предусматривается обратиться вместе с ЗАО AzerGold в соответствующий международный суд по экономическим спорам и в правоохранительные органы стран, где зарегистрированы участвовавшие в незаконной добыче компании.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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