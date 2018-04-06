Депутаты от Португалии и Швейцарии возглавят миссию наблюдателей ПА ОБСЕ на президентских выборах в Азербайджане

6 апреля 2018 04:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Парламентская ассамблея ОБСЕ на следующей неделе отправит миссию наблюдателей в Азербайджан для наблюдения за президентскими выборами 11 апреля. Об этом говорится в сообщении, распространенном на сайте ОБСЕ.

Нильза де Сена (депутат от Португалии) будет выполнять функции Специального координатора и главы краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ из более чем 300 членов, а Маргарет Кинер Неллен (депутат от Швейцарии) будет руководить делегацией ПА ОБСЕ из примерно 40 членов парламента из более чем 20 стран.

«Как международные наблюдатели, наша задача состоит в том, чтобы сообщать о процессе выборов в меру своих возможностей и знаний», - сказала Нильза де Сена.

Португальский парламентарий Сена является председателем Комитета ПА ОБСЕ по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среде.

«Для меня большая честь возглавить миссию наблюдателей ПА ОБСЕ на этих важных выборах и продемонстрировать нашу солидарность с народом Азербайджана. ПА ОБСЕ придает большое значение каждой миссии и оценивает все выборы на основе тех же обязательств, которые были согласованы в Копенгагенском документе ОБСЕ 1990 года», - сказала Маргарет Кинер Неллен.

На выборах 11 апреля Парламентская ассамблея будет тесно сотрудничать с миссией Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) во главе с послом Кориеном Йонкером и коллегами из Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

Совместный доклад наблюдателей будет представлен на пресс-конференции в Баку 12 апреля.

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