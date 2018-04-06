Нагорно-карабахский конфликт отражен в заключительном документе конференции глав МИД Движения неприсоединения - Мамедъяров (ФОТО)

6 апреля 2018 17:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В заключительном документе промежуточной конференции министров, проводимой в рамках Движения неприсоединения на тему «Поддержание международного мира и безопасности во имя устойчивого развития» в Баку, отражен и вопрос по нагорно-карабахскому конфликту.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции по итогам конференции сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

В документе выражено сожаление в связи с тем, что конфликт все еще не решен, несмотря на резолюции СБ ООН. В документе подчеркивается, что нагорно-карабахский конфликт представляет угрозу международному миру и стабильности и что конфликт должен быть решен на основе принципов международного права и в рамках признанной на международном уровне территориальной целостности Азербайджана.

Напомним, конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Принята Бакинская декларация промежуточной конференции глав МИД Движения неприсоединения (ФОТО)
Политика 17:00
Открытие посольства Венесуэлы в Азербайджане - показатель отношений между двумя странами - МИД
Политика 16:04
Движению неприсоединения следует продвигать свои приоритеты в области разоружения - Зариф
Политика 5 апреля 17:27
ООН придает большое значение отношениям с Азербайджаном - председатель генассамблеи
Политика 5 апреля 16:47
МИД: Сегодняшняя встреча станет мостом для председательства Азербайджана в Движении неприсоединения
Политика 5 апреля 16:31
Необходимо предотвращать конфликты в мире - президент Генассамблеи ООН
Политика 5 апреля 11:12
Эльмар Мамедъяров: Конфликт в Нагорном Карабахе является угрозой для всего мира
Политика 5 апреля 10:42
Нарушение территориальной целостности стран вредит международной безопасности - глава МИД Венесуэлы
Политика 5 апреля 10:32
Индия поддерживает позицию Азербайджана в нагорно-карабахском конфликте
Политика 4 апреля 19:30
Беларусь примет участие в конференции стран Движения неприсоединения в Баку
Политика 4 апреля 14:40
Председатель 72-й сессии Генассамблеи ООН посетит Азербайджан
Политика 3 апреля 13:06
В 2019 г. Азербайджан примет председательство в Движении неприсоединения
Политика 30 марта 12:29
Италия поддерживает расширение сотрудничества Азербайджана с ЕС - министр (ФОТО)
Политика 29 марта 19:20
Глава МИД Азербайджана принял посла США
Политика 27 марта 20:56
Азербайджан - сторонник мира и стабильности в регионе - МИД
Политика 16 марта 11:08
Эльмар Мамедъяров встретился с главой Международной энергетической хартии
Политика 16 марта 03:17
Азербайджан работает над привлечением инвестиций в развитие новых торговых маршрутов - МИД
Точка зрения 13 марта 12:06
ПА ОБСЕ заявила о нейтральной позиции при наблюдении за президентскими выборами в Азербайджане
Политика 12 марта 20:11