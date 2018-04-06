Нагорно-карабахский конфликт отражен в заключительном документе конференции глав МИД Движения неприсоединения - Мамедъяров (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В заключительном документе промежуточной конференции министров, проводимой в рамках Движения неприсоединения на тему «Поддержание международного мира и безопасности во имя устойчивого развития» в Баку, отражен и вопрос по нагорно-карабахскому конфликту.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции по итогам конференции сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

В документе выражено сожаление в связи с тем, что конфликт все еще не решен, несмотря на резолюции СБ ООН. В документе подчеркивается, что нагорно-карабахский конфликт представляет угрозу международному миру и стабильности и что конфликт должен быть решен на основе принципов международного права и в рамках признанной на международном уровне территориальной целостности Азербайджана.

Напомним, конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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