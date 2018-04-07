Возможные провокации Армении в преддверии президентских выборов в Азербайджане будут жестко пресечены – Закир Гасанов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Возможные провокации Армении в преддверии президентских выборов в Азербайджане будут жестко пресечены. Об этом министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов сказал в субботу на служебном совещании руководящего состава министерства, говорится в сообщении пресс-службы минобороны.

Министр обороны довел до внимания личного состава сказанное Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым во время недавних выступлений и поручения, поставленные им перед азербайджанской армией.

Особо подчеркнув, что Верховный главнокомандующий всегда проявляет внимание и заботу об армии, министр обороны дал анализ ситуации во фронтовой зоне, рассказал о предстоящих задачах.

Закир Гасанов сказал, что в воинских частях успешно продолжается призыв на воинскую службу.

Министр обороны поставил конкретные задачи перед должностными лицами по организации и проведению предстоящих президентских выборов в воинских частях. Он поручил быть всегда готовыми к любым возможным провокациям Армении на линии фронта в преддверии выборов, незамедлительно принимать решительные меры для их пресечения.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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