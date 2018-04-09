Азербайджан добился больших успехов в организации президентских выборов - Pakistan Observer

БАКУ /Trend/ - Азербайджан добился больших успехов в сфере организации президентских выборов, говорится в статье, опубликованной одним из крупнейших пакистанских изданий Pakistan Observer.

Издание цитирует главу Конгресса азербайджанцев мира Самира Адигозалли, который заявил о том, что, предоставив необходимые условия зарубежным наблюдателям, Азербайджан подтвердил высокий уровень подготовки к президентским выборам 2018 года.

«Азербайджан идет в ногу с европейскими странами в плане проведения выборов. Мировое сообщество проявляет большой интерес к Азербайджану и держит предстоящие президентские выборы в центре внимания. Кроме того, в Азербайджане для международных наблюдательных миссий созданы все необходимые условия», - приводятся в статье слова Адигозалли.

Он выразил уверенность в том, что азербайджанский народ примет активное участие в президентских выборах 2018 года.

Издание также цитирует заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана, руководителя Ассоциации азербайджанцев Казахстана, доктора технических наук Абульфаза Хамедова, отметившего, что президентские выборы, которые пройдут в Азербайджане, ознаменуют для страны начало новой эры.

«Азербайджанцы играют важную роль в развитии казахстанско-азербайджанских отношений, а также в общественной, политической, экономической, культурной и социальной жизни страны. Более 200 тысяч наших соотечественников, живущих в дружественном и братском Казахстане, всегда рады приветствовать продолжающиеся процессы развития в Азербайджане, на нашей исторической родине, и способствовали развитию двусторонних отношений», - приводит издание слова Хамедова.

В статье отмечается, что в Азербайджане создана прозрачная система выборов, соответствующая международным стандартам.

Издание также подчеркнуло слова Хамедова о том, что выборы 11 апреля будут очередным шагом вперед в истории независимого Азербайджанского государства.

Отметим, что для участия в президентских выборах в Азербайджане зарегистрированы восемь кандидатов. В ходе выборов будет работать 5 641 избирательный участок в 125 избирательных округах.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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