Президент Ильхам Алиев: Автомобили азербайджанского производства должны покупаться как минимум госструктурами

БАКУ /Trend/ - Автомобили азербайджанского производства должны покупаться как минимум государственными структурами.

Об этом сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник в заключительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2018 года и предстоящим задачам.

«Согласно нашей статистике, в первом квартале этого года резко увеличилось число импортируемых автомобилей. Это, конечно же, является показателем экономической активности, показывает то, что у граждан появились дополнительные финансовые возможности, что они резко увеличились. Это, по-своему, положительный показатель, но это означает, что резко увеличилось и перечисление нашей валюты за рубеж. Поэтому автомобили азербайджанского производства должны покупаться как минимум государственными структурами. Я уверен, что население также увидит, что эти автомобили отвечают высоким стандартам, и их цена более приемлема по сравнению с завозимыми из-за рубежа автомобилями», - отметил глава государства.

Президент Ильхам Алиев сообщил, что недавно на Гянджинском автомобильном заводе был произведен десятитысячный трактор.

«И это результат нашего совместного сотрудничества. Сегодня мы обеспечиваем фермеров трактором «Гянджа-Беларусь». К этим тракторам проявляется большой интерес. Когда я бываю в регионах, на полях, я интересуюсь, и все фермеры высоко оценивают эти тракторы. Если бы в свое время этот завод не был бы создан, не производил бы эти тракторы, мы должны были бы покупать всю эту технику за границей, и потратили бы много денег. А сегодня мы и экспортируем, и начинаем производство тракторов «Гянджа-Беларусь» в третьих странах. Вот эти результаты дают основание сказать, что деятельность создаваемых Гаджигабульской, Масаллинской и Сабирибадской промышленных зон также будет успешной», - сказал Президент Ильхам Алиев.

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